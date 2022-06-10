Рубль рекордно укрепился: почему это проблема для России

Россия стала самой подсанкционной страной мира и, несмотря на это, ее рубль существенно укрепился. Теперь в стране-агрессоре отчаянно пытаются ослабить свою валюту, ведь это вредит экономике.

Сейчас рубль крепче, чем это было до полномасштабного вторжения России в Украину. По данным Yahoo! Finance, один доллар стоит 58,15 рубля, передает 24 канал.

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Отметим, что к 24 февраля рубль был на уровне 80 за доллар. В марте он даже достигал уровней в 150 рублей за доллар.

Почему России вредит крепкий рубль

Китай годами удерживает свою национальную валюту от чрезмерного укрепления, поскольку у него экспорт превалирует над импортом. Это нормальная практика:

Если страна ориентирована на экспорт, ей выгодна слабая национальная валюта. Ведь в таком случае экспортер получает больше денежной массы в нацвалюте.

Если страна более импортозависима, то ей наоборот выгодно иметь крепкую валюту, чтобы тратить меньше денег на покупку товаров из-за границы.

Россия сейчас работает чисто на экспорт. Лишь контейнерный импорт в Россию упал на 60%, по данным Bloomberg. При этом страна-агрессор продолжает продавать свои энергоносители на экспорт.

Из-за крепкого рубля экспортеры платят меньше налогов в бюджет, а потребители предпочитают более дешевый импорт (который еще остался), вытесняя с рынка местных производителей. Так что России сейчас был бы выгоден слабый рубль.

Почему рубль укрепился

В начале полномасштабной войны рубль начал обесцениваться. И центробанк поспешил ввести ряд валютных ограничений, чтобы искусственно держать курс на крепком уровне.

Но впоследствии и спрос на доллар упал сам по себе – уже даже не нужно было держать все те ограничения, поскольку из-за падения импорта у бизнеса и людей не было необходимости покупать доллар.

Спрос на валюту стал намного ниже предложения, что положило начало рекордному укреплению рубля.

Теперь крепкий рубль стал проблемой. Центробанк России назвал это ключевым риском в своем отчете за 31 мая.

Ожидается, что центральный банк может еще раз опустить ключевую ставку в попытке ослабить доллар. На этот раз ставка может упасть ниже довоенного уровня.

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