Рубль и российские акции снижаются: все из-за срыва переговоров по Украине

На новости об отмене переговоров по перемирию в Украине фондовый рынок и валютный рынок России резко отреагировали снижением на торгах, пишут российские СМИ.

Как изменился курс рубля

По состоянию на утро 23 апреля, курс доллара вырос на 1,5% – до 82,71 рубля. В то же время на российском межбанковском рынке поднимался до 83,1 рубля, что является самым высоким уровнем за неделю, передает 24 Канал.

Читайте также Россия готовится к серьезному обвалу цен на нефть

Кроме того, евро подорожал до рублю на 2,2% – до 94,5 рубля, а курс юаня на Мосбирже увеличился на 2% – до 11,35 рубля.

Сначала индекс Московской биржи установил отметку 3000 пунктов, а сегодня, в начале торгов, опустился до 2900 пунктов.

Акции "Газпрома" подешевели на 3,2%,

Сбербанка – на 1,5%,

ВТБ – на 3,1%,

"Роснефти" – на 2,9%,

"Аэрофлот" потерял более 3% в цене.

Обратите внимание! Аналитик Freedom Finance Global Владимира Чернова заявил, что такая негативная динамика связана с тем, что запланированные на 23 апреля мирные переговоры по войне в Украине сорвались.