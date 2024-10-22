Рубль обесценивается все больше: какой выход остался у Кремля

Российская экономика падает, инфляция растет, стоимость товаров увеличивается. Все из-за того, что рубль все больше обесценивается.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц озвучил 24 Каналу мнение, что все то, что происходит в российском финансовом секторе – это не пожелания власти.

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Рубль обесценивается

Липсиц рассказал, что в 2022 году на российском рынке уже была паника. Тогда рубль дошел до соотношения с долларом 120 к 1. Тогда проблему решили срочно тем, что обязали всех экспортеров возвращать валютный доход в России, его сразу же продавали, и норма возврата была 80% – 90%.

Сейчас норму снизили до 25%. Деньги нельзя из-за границы вернуть в Россию. Экспорт есть, но банковские санкции мешают вернуть деньги с зарубежных долларовых счетов. Поэтому валюты поступает меньше. Импорт дорожает, рубль обесценивается, но тогда сильно дорожают товары, и они становятся менее доступными простому населению,

– отметил доктор экономических наук.

Конфликты Кремля с Центробанком

По его словам, рубль находится в ситуации инфляции. Центробанк по закону отвечает за стабильность рубля. У него остался один инструмент. Это ключевая ставка. Она не останавливает инфляцию, но Центробанк не может отказаться использовать этот инструмент, и это останавливает экономику, потому что кредиты становятся чрезвычайно дорогими.

"Это вызывает забавные конфликты внутри руководства России. Некоторые государственные органы уже ненавидят Центробанк. Они его жестко критикуют, мол, Центробанк осуществляет диверсию в отношении экономики России. Центробанк понимает, что инфляция разгоняется, экономика останавливается, поэтому происходит рост ставки", – заметил Липсиц.