Бум спроса на сырье, которое важно для стран Азии: в Shell рассказали, чего ждать дальше

Спрос на сжиженный природный газ в мире растет. В частности, компания Shell поделилась новым прогнозом для сырья до 2040 года.

Прогноз Shell для сжиженного природного газа

Компания Shell ожидает, что к 2040 году глобальный спрос на сжиженный газ вырастет более чем на 50%. Этому будет способствовать то, что Китай и страны Южной и Юго-Восточной Азии используют это сырье для поддержки своего экономического роста.

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Добавляют, что рынок все еще остается "структурно ограниченным", тогда как цены и ценовая волатильность держатся на уровнях выше средних исторических показателей, что сдерживает рост. Об этом сообщил в прогнозе на 2024 год топовый трейдер сжиженного природного газа в мире.

При этом спрос на сжиженный газ уже достиг максимума в 2010-х годах в некоторых регионах. В частности, речь идет о Европе, Японии и Австралии. Однако этот показатель продолжает расти на глобальном уровне. В Shell ожидают, что в 2040 году спрос достигнет отметки на уровне 625 – 685 миллионов метрических тонн в год. В прошлогоднем прогнозе указывали рост до 700 миллионов тонн до 2040 года.