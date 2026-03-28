Разница в выплатах теперь ощутима: кому добавили 1200 гривен к пенсии
- С 1 марта 2026 года в Украине проведена индексация пенсий для лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы с инвалидностью, что увеличило выплаты на более 1 100 гривен для І группы инвалидности.
- Перерасчет пенсий проведен также для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, с учетом обновленного показателя средней заработной платы, который вырос до 9 992,40 гривны.
Для части пенсионеров провели существенный пересмотр выплат, в результате которого размер пенсии вырос более чем на тысячу гривен. Повышение касается отдельных категорий и зависит от ряда определенных условий.
У кого выросли пенсии после индексации?
С 1 марта 2026 года в Украине проведена индексация пенсионных выплат для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и получающих пенсию по инвалидности, сообщает Пенсионный фонд.
По данным Пенсионного фонда, перерасчет проведен с применением коэффициента 1,121, что повлияло на размер выплат в зависимости от установленной группы инвалидности.
- В частности, для лиц с инвалидностью I группы повышение превысило 1 100 гривен, в результате чего общий размер пенсии превысил 11 000 гривен.
- Для II группы рост составляет около 950 гривен, а размер выплат превышает 8 800 гривен.
- Лица с инвалидностью III группы, а также дети с инвалидностью получили повышение более чем на 700 гривен, поэтому их пенсионные выплаты теперь превышают 6 800 гривен.
Справочно! Пересмотр касается прежде всего минимальных гарантий по этому виду пенсий и осуществлен в рамках действующих норм пенсионного законодательства.
Пересчитали ли пенсии чернобыльцам?
Параллельно осуществлен перерасчет пенсий для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к I категории, а также для членов их семей.
Справочно! В этих случаях размер выплат определяется или на основе заработка, полученного во время участия в ликвидации, или с учетом пятикратного размера минимальной заработной платы.
В то же время обновлен и показатель средней заработной платы, который используется для исчисления таких пенсий. В этом году он вырос до 9 992,40 гривны, что дополнительно повлияло на итоговые суммы выплат.
Что известно об индексации пенсий в 2026 году?
В 2026 году индексация пенсий в Украине проведена с применением коэффициента 1,121, что соответствует повышению на 12,1%. В то же время фактическое увеличение выплат для многих пенсионеров оказалось менее ощутимым из-за действия установленных ограничений и особенности формулы расчета, которые влияют на конечный результат.
Для оценки правильности перерасчета целесообразно сравнить размер пенсии до индексации, обновленную сумму выплат и примененный коэффициент. Такой анализ позволяет понять, в полной ли мере индексация отразилась в конкретном случае.