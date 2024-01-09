У крупнейших банков США сокращаются доходы из-за неработающих кредитов

Доходы крупнейших банков США могут сократиться из-за роста ненадежных кредитов, что может подточить оптимизм инвесторов. Уровень таких кредитов существенно вырос, впрочем, пока не превышает рекордных показателей "ководного" периода, уверяют аналитики.

Что происходит с кредитами

Общая задолженность по неработающим кредитам у JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup в четвертом квартале вырастет до 24,4 миллиарда долларов, почти на 6 миллиардов долларов выше по сравнению с концом 2022 года.

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Неработающие кредиты все еще ниже пикового уровня в 30 миллиардов долларов, зарегистрированный во время пандемии.

Что такое неработающий кредит



Неработающими определены кредиты, по которым произошло событие дефолта. Дефолт определяется фактом просрочки платежа по активу более 90 дней или невозможностью своевременного погашения долга заемщика без взыскания обеспечения.

Анализ показал, что доходы банков в четвертом квартале 2023 года уменьшились из-за непогашенных кредитов и влияния высоких процентных ставок, поднявших стоимость депозитов.

! Также в последнее время возросло количество просрочок по потребительским кредитам, в частности кредитными картами и автокредитами. Все это происходит на фоне сокращения отчислений банками в резервы по сравнению с пандемическим периодом.

За последние три месяца 2023 г. доходы шести крупных банков в среднем упали на 13%, но инвесторы активно покупают акции банков, что привело к росту их стоимости на 20% с октября. Заявление Федрезерва о возможном завершении повышения процентных ставок также поддерживает эту положительную тенденцию.

Что этому предшествовало

! 12 января BofA, Citi, JPMorgan и Wells представят свои финансовые результаты за последние три месяца 2023 года, а Goldman Sachs и Morgan Stanley – 16 января.

В марте 2023 года в США произошло два крупных банкротства - в Silicon Valley Bank и Signature Bank. В частности, Silicon Valley Bank был одним из крупнейших банков в США и обладал большим количеством клиентов в области технологических стартапов.

! Проблемы начались после банкротства другой кредитной организации, инвестирующей в стартапы Silvergate Bank. Это привело к стремительной распродаже акций.

Signature Bank пострадал из-за оттока средств клиентов из-за недоверия к его инвестициям в криптовалюту. Президент США Джо Байден заявил, что банковская система безопасна, и граждане не терпят убытков от банкротства этих банков, поскольку деньги будут поступать из страхового фонда.