Рост цены и даже дефицит: из-за неурожая в Бразилии кофе подорожает, - СМИ

В течение следующих трех – шести месяцев цена кофе может подняться в цене еще больше. Все из-за неурожая в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером кофе в мире.

Цена кофе может возрасти

Аналитики подчеркивают, что цена кофе может возрасти уже в ближайшее время. На это может повлиять ряд факторов: плохая погода, из-за которой объемы урожая будут, очевидно, меньше, чем в прошлом, кризис производителей и превышение спроса над предложением.

Читайте также Инвестиции в современные реалии: актуальные советы и подсказки от эксперта

Снижение объемов урожая

Бразильские фермеры все еще борются с последствиями капризной погоды в прошлом году, когда плантации пострадали сначала от засухи, а затем заморозков, резюмируют эксперты. Некоторые фермеры рассказали, что их урожай высококачественных зерен арабики составит меньше половины от того, что могло бы быть в урожайный год. В 2021 году кофейные фьючерсы поднялись до самых высоких показателей за последние 10 лет. Если в этом году объем урожая будет меньше, чем в прошлом, это усугубит дефицит международных поставок и будет способствовать новому росту цен .

Мировые цены на арабику, вероятно, возрастут после того, как будут завершены оценки урожая этого года в Бразилии,

– считает Тьяго Казарини, кофейный брокер Cazarini Trading Co.

Ранее аналитики предполагали, что урожай арабики в Бразилии за 12 месяцев, начиная с июля, может соответствовать рекорду, установленному двумя годами ранее. Тогда фермерам удалось собрать 48,7 миллионов мешков, каждый из которых содержал 132 фунта кофе.

Кризис для производителей

Конечная цифра, вероятно, будет гораздо ниже. Поскольку предварительный официальный прогноз Бразилии составляет всего 35,7 миллионов мешков.

Фермер и президент кофейного кооператива Minasul Хосе Маркос Магальяйнс заявил, что такая ситуация является большим кризисом для производителей кофе.

Более 9 тысяч членов Minasul обязуются поставлять определенное количество кофе каждый сезон, но в этом году они смогут сдать только половину от того, что они обещали,

– считает Магальяйнс.

Ожидается, что компания получит меньше миллиона мешков кофе против 2,2 миллиона в 2020 году. Президент кофейного кооператива Minasul подчеркнул, что у некоторых производителей нет даже половины, которую просят производители.

Спрос преобладает

Аналитики кофейного рынка также подчеркнули, что спрос на продукт превышает предложение. А это еще один фактор, способствующий росту цен. Международная организация по кофе заявляет, что мировое потребление будет опережать производство второй год подряд, тогда как Fitch Solutions сообщает, что запасы на складах Intercontinental Exchange находятся на самом низком уровне в этом столетии.

Падение предложения и запасов кофе указывают на рост цен в течение следующих трех-шести месяцев, сказал Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank.

Согласно прогнозу Fitch фунт, эквивалентному 0,45 килограмма, кофе арабики будет стоить 2,15 доллара до конца этого года.