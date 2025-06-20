Ценовой шантаж Ирана: на сколько может вырасти стоимость нефти

Иран может перекрыть для судоходства Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового объема сырой нефти. Это приведет к существенному повышению цен на энергоносители.

На сколько могут взлететь цены на нефть

По данным банковской корпорации Citigroup в случае перекрытия Ормузского пролива, цена на нефть марки Brent может подскочить примерно до 90 долларов за баррель. Впрочем, эксперты успокоили, что длительная остановка судоходства этим важным водным путем маловероятна, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Любое закрытие пролива может привести к резкому скачку цен. Но мы считаем, что продолжительность должна быть короткой, поскольку все усилия будут сосредоточены на повторном открытии. Поэтому это не должно продолжаться много месяцев,

– добавили аналитики Citigroup.