Российскую нефть активно покупают нефть: какая страна приобрела миллионы баррелей в марте

Индийская компания Reliance Industries Ltd купила не менее 6 миллионов баррелей российской нефти в марте. События произошли после того, как поставки с Ближнего Востока пострадали из-за войны в Иране.

Что известно о покупке Индией российской нефти?

Индийские нефтепереработчики приобрели нефть, которая застряла в море, о чем пишет Reuters.

Читайте также Это крупнейший в истории скачок: как изменились цены на нефть за день

Это произошло после того, как Соединенные Штаты предоставили Нью-Дели освобождение от санкций для грузов, которые загружены на суда по состоянию на 5 марта. Решение будет действовать в течение 30 дней.

Компания купила грузы российской нефти флагманского сорта Urals по ценам, которые колебались от скидки в 1 доллар до наценки 1 доллар относительно датированной Brent.

Индия – третий по величине импортер нефти в мире – импортирует около 40% своей нефти с Ближнего Востока через Ормузский пролив.

Обратите внимание! Индия была крупнейшим покупателем российской нефти после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, но в январе ее нефтепереработчики начали уменьшать закупки под давлением Вашингтона.

Напомним, что Министерство финансов США сделало временное исключение из санкций. Он позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть. Об этом сообщал министр финансов США Скотт Бессент.

В то же время он добавил, что краткосрочный шаг не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству. Дело в том, что Вашингтон позволяет проводить операции только с той нефтью, которая уже застряла в море.

Заметьте! Бессент заявил, что США ожидают: Нью-Дели увеличит закупки американской нефти. А эта временная мера поможет уменьшить давление, вызванное попытками Ирана взять глобальную энергетику в заложники.

Что еще известно о ситуации?