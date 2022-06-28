Запад хочет покупать российскую нефть почти за бесценок: почему план может провалиться

Страны G7 рассматривают варианты, как ограничить поступления в российский бюджет, которыми страна-агрессор финансирует войну против Украины. Одним из вариантов является установка ограничения цены на российскую нефть.

Это решение позволит сократить доходы России и позволит странам Запада в дальнейшем покупать нефть у страны-агрессора. Об этом в частности заявил министр финансов США Джанет Йеллен.

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Почему Запад хочет ограничить цены

К сожалению, ограничения со стороны Евросоюза, который являлся крупнейшим покупателем российских энергоносителей, не действуют. Несмотря на то, что страны ЕС, Великобритания, США и другие страны снизили объемы импорта или совсем отказались от российской нефти, страна-агрессор наоборот нарастила доходы. Все потому, что цены на энергоносители выросли: Европа платит сейчас больше за меньший объем нефти, а остальное выкупает Китай и Индия.

Поэтому на Западе принялись искать другие решения. Цену для российской нефти хотят установить на уровне, лишь немного превышающем себестоимость производства. Стоимость российского производства составляет 3 – 4 доллара за баррель. Российские компании, вероятно, могли бы получить прибыль, даже если бы цены на нефть составляли 25 – 30 долларов за баррель. Для понимания нефть Brent 28 июня стоит около 117 долларов.

Страны G7 хотят снизить российские доходы от нефти, а это значит значительно более низкие цены чем те, что сейчас платят покупатели. Некоторые участники кампании выступают за очень агрессивное снижение, указывая на низкую себестоимость России и утверждая, что она будет продолжать продавать нефть по любой цене выше себестоимости,

– сказал Ричард Меллинсон из Energy Aspects.

Прецедент в истории уже был

Подобный механизм был применен в отношении Ирака в 1995 году. Ему разрешили продавать нефть в обмен на продукты и лекарства. Программа, введенная администрацией президента США Билла Клинтона, была направлена на удовлетворение гуманитарных потребностей простых иракцев, не давая правительству Саддама Хусейна усилить военный потенциал.

Схема была такая: покупатели нефти переводили деньги на счет в банке. С этого счета шли выплаты репараций Кувейта и оплата операций ООН в Ираке. На оставшиеся деньги Ирак мог покупать ограниченный перечень товаров. Правда, программа недолго прожила из-за коррупции и злоупотребления.

Но в случае Ирака все было гораздо проще. Мир был объединен в наказании правительства Саддама Хусейна. Сейчас ООН разделена – 35 стран отказались осуждать Россию. Среди них Китай и Индия – страны, ставшие крупнейшими покупателями российской нефти, когда стартовала полномасштабная война. Так что наказать Россию куда труднее.

В чем проблема

Первым препятствием для такого решения является то, что Россия по всей вероятности не согласится продавать свою нефть настолько дешево. "Большая неизвестность – это реакция Владимира Путина", сказал нефтяной брокер Тамаш Варга. По его словам, Россия может решить сократить экспорт нефти и газа, что приведет к еще большим ценам на мировых рынках.

Самое очевидное, что Россия может не согласиться продавать по таким ценам, особенно если предельный размер очень низкий и близкий к себестоимости. На самом деле Путин уже продемонстрировал свою готовность приостановить поставки природного газа в страны ЕС, которые отказались удовлетворять требования по платежам,

– напомнила Луиза Диксон из Rystad and Mallinson.

Диксон считает, что установить ограничение на российскую нефть можно благодаря страхованию доставки. Ведь International Group of Protection&Indemnity Clubs в Лондоне охватывает около 95% мирового флота перевозок нефти.

Но другим весомым препятствием является Китай, который может принять российское страхование. Если Россия найдет альтернативу европейскому страхованию, то принудить ее к понижению цены будет невозможно.

К тому же, такое ограничение на цены заставит Евросоюз пересмотреть нефтяное эмбарго, которое и так далось очень трудно из-за нежелания некоторых стран-членов, в частности Венгрии, отказываться от российской нефти.

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