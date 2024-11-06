Акции российских компаний резко отреагировали на новости о победе Трампа

Инвесторы позитивно восприняли новости о победе Трампа, что отображается в повышении стоимости акций на фондовом рынке России. Акции каких именно компаний выросли, читайте далее.

Акции каких российских компаний выросли

Российский рынок акций продемонстрировал резкий рост во время торгов в ответ на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Индекс Мосбиржи на 10:46 по киевскому времени вырос на 4,1%, что стало рекордом за более чем год. Следовательно:

Акции "Сбербанка" подорожали на 3,4%;

"Газпрома" – на 5,1%;

"Новатэка" – на 4,2%;

Более 2% прибавили в цене акции ВТБ, НЛМК, "Сургутнефтегаза", "Лукойла", "Транснефти" и "Совкомфлота";

Котировки "Аэрофлота" выросли на 5,5%.

Интересно! На фоне новостей о победе Трампа на рынке криптовалют наблюдается высокая волатильность. В частности, цена биткойна уже превысила 75 тысяч долларов. Ранее в Bernstein прогнозировали, что в случае победы Трампа биткойн может подорожать до 80 – 90 тысяч долларов.