Российский олигарх из орбиты Путина подал иск против мощного банка Швейцарии

Известный российский олигарх Алишер Усманов, который входит в санкционные списки Запада, подал в суд на крупнейший банк Швейцарии. Его адвокат объяснил причину такого шага.

Иск российского олигарха касается "дочки" швейцарского финансового холдинга UBS Groupe AG. Речь идет о банке UBS Europe в Германии.

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Алишер Усманов подал иск против швейцарского банка

По словам адвоката Алишера Усманова, причиной для иска в суд стали сообщения о "подозрительных операциях" российского миллиардера, которые филиал швейцарского банка передавал Отделу финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии в 2018 – 2022 годах.

Штефани Рабенау, которая буду представлять интересы российского олигарха в суде, добавила, что банк прислал более 10 писем, в которых была информация о возможном отмывании Усмановым денег при снятии наличных и проведения арендных платежей.

В иске против банка Алишер Усманов указал, что действия швейцарского кредитора привели к тому, что он понес финансовые потери, а его репутация - "колоссальный ущерб". Добавляют, что в команде олигарха считают, что банк якобы был "подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования невиновного лица", что также спровоцировало введение санкций против российского миллиардера.

Представитель Усманова Петер Гаувайлер, кроме того, сообщил, что иск против UBS Europe – это лишь начало. По его словам, действия кредитора спровоцировали ряд неправильных решений, которые приняли как немецкие власти, так и Совет Евросоюза. Гаувайлер заметил, что последствия для UBS "могут быть сравнимы с последствиями цунами".

Напомним, что в начале февраля 2024 года стало известно, что Алишер Усманов проиграл дело, которое рассматривал Высший суд ЕС. Он тогда подавал апелляцию, чтобы его исключили из санкционных списков. Однако суд решил, что Усманова, который "имеет особо тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным, не стоит исключать из санкционного списка ЕС, в который его внесли в марте 2022 года.