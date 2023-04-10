Ситуация с нефтью

В декабре 2022 года ЕС запретил импорт морской нефти из России, сделав при этом несколько временных исключений. Но в качестве уступки для стран, у которых нет выхода к морю, трубопроводы были освобождены от этого запрета.

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В ответ Россия перекрыла ведущий в Польшу и Германию нефтепровод "Северная Дружба". Однако нефть продолжала поступать по нефтепроводу "Южная Дружба" через Украину в нефтеперерабатывающие заводы в Чехии, Словакии и Венгрии. Это помогает Путину поддерживать особые отношения с Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии, последовательно лоббирующим отмену санкций ЕС.

Обратите внимание! Санкции запрещают Чехии, Словакии и Венгрии экспортировать топливо, производимое ими из российской нефти, в другие страны, за одним ироническим исключением: они могут отправлять его в Украину.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы, преимущественно на разрушенном войной Востоке, сильно пострадали. Поскольку порты в Черном море заблокированы, единственный способ, которым Украина может получить горючее – это грузовики или поезда.

С точки зрения циничной военной стратегии, нам все еще нужна эта нефть,

– отметил The Economist украинский советник по вопросам энергетики.

Ситуация с российским газом

Российский газ, между тем, никто никогда не блокировал. Но как только Европа ввела санкции, Россия начала перекрывать краны. Несмотря на загадочное разрушение газопровода "Северный поток" в сентябре, Россия могла бы поставлять газ европейским потребителям через украинскую сеть.

Но когда Украина перекрыла точку входа в газопровод на оккупированной территории, Россия отказалась платить полную стоимость транзита и угрожала прекратить поставки. Украина предложила перенаправить газ на другой маршрут, но Россия отказалась. Так что Нафтогаз подал иск против российского Газпрома в Международный арбитражный суд для разрешения спора.

Европа не замерзла без российского газа

К марту доля России в европейском газовом импорте упала до чуть более 10%, из которых:

около половины – сжиженный природный газ, покупаемый у частной российской компании;

четверть поступает через газопровод "Турецкий поток" в Южную Европу;

остальное идет через Украину, преимущественно в Словакию и Австрию.

Контракт между Нафтогазом и Газпромом Контракт между Нафтогазом и Газпромом истекает в конце 2024 года и вряд ли будет продлен. Украинские чиновники говорят, что пока европейцы покупают российский газ, они будут выполнять свой контракт на его транспортировку.

Сохранение украинской газотранспортной системы открытой также помогает европейским клиентам, судящимся с Газпромом за отключение: иначе россияне могут утверждать, что взрыв "Северного потока" сделал невозможным поставки газа.