Ситуация с нефтью
В декабре 2022 года ЕС запретил импорт морской нефти из России, сделав при этом несколько временных исключений. Но в качестве уступки для стран, у которых нет выхода к морю, трубопроводы были освобождены от этого запрета.
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В ответ Россия перекрыла ведущий в Польшу и Германию нефтепровод "Северная Дружба". Однако нефть продолжала поступать по нефтепроводу "Южная Дружба" через Украину в нефтеперерабатывающие заводы в Чехии, Словакии и Венгрии. Это помогает Путину поддерживать особые отношения с Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии, последовательно лоббирующим отмену санкций ЕС.
Украинские нефтеперерабатывающие заводы, преимущественно на разрушенном войной Востоке, сильно пострадали. Поскольку порты в Черном море заблокированы, единственный способ, которым Украина может получить горючее – это грузовики или поезда.
С точки зрения циничной военной стратегии, нам все еще нужна эта нефть,
– отметил The Economist украинский советник по вопросам энергетики.
Ситуация с российским газом
Российский газ, между тем, никто никогда не блокировал. Но как только Европа ввела санкции, Россия начала перекрывать краны. Несмотря на загадочное разрушение газопровода "Северный поток" в сентябре, Россия могла бы поставлять газ европейским потребителям через украинскую сеть.
Но когда Украина перекрыла точку входа в газопровод на оккупированной территории, Россия отказалась платить полную стоимость транзита и угрожала прекратить поставки. Украина предложила перенаправить газ на другой маршрут, но Россия отказалась. Так что Нафтогаз подал иск против российского Газпрома в Международный арбитражный суд для разрешения спора.
Европа не замерзла без российского газа
К марту доля России в европейском газовом импорте упала до чуть более 10%, из которых:
- около половины – сжиженный природный газ, покупаемый у частной российской компании;
- четверть поступает через газопровод "Турецкий поток" в Южную Европу;
- остальное идет через Украину, преимущественно в Словакию и Австрию.
Сохранение украинской газотранспортной системы открытой также помогает европейским клиентам, судящимся с Газпромом за отключение: иначе россияне могут утверждать, что взрыв "Северного потока" сделал невозможным поставки газа.