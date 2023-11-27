Почему Германия остается одним из главных импортеров российского газа

В последние десятилетия Германия была одним из главных импортеров российского газа в Европе, поэтому немецкие компании выступают против санкций на топливо страны-агрессора. Бывший глава НАК "Нефтегаз" Андрей Коболев рассказал в интервью 24 Каналу, почему так происходит.

Древняя дружба

Зависимость Германии от российских энергоносителей объясняется тем, что россияне долго выстраивали связи с немецкими компаниями. Это давало германскому бизнесу конкурентное преимущество по сравнению со всеми другими странами.

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Например, россияне предоставляли довольно выгодные контракты немецкой компании BASS, ставшей производителем различных продуктов химической промышленности, базой или сырьем для которых является метан. То же можно сказать о немецких энергетических трейдерах и коммунальном секторе.

Фактически русские создали в Германии целую культуру того, что российский газ – это один из базовых элементов конкурентности и комфортного заработка германской экономики. И вполне естественно, что на этом фоне в Германии сформировался целый кластер бизнесменов, зарабатывавших на россиянах. Эти бизнесмены поддерживали определенных политиков, ставших рупором российской пропаганды,

– объясняет Андрей Коболев.

В этом контексте можно упомянуть немецкий футбольный клуб "Шальке", долго спонсировавший "Газпром". Всюду на играх команды висели логотипы "Газпрома", что не могло остаться незаметным для зрителей.

Переломный момент

Война в Украине не стала движущим моментом в российско-германских энергетических отношениях. Это произошло позже, уже после подрыва "Северных потоков". По мнению экс-главы "Нафтогаза", на момент подрыва этих потоков немцы были в отчаянии:

До этого они верили, что газовую удавку России снять невозможно. Что без него они все умрут. Но это отчаяние они постепенно вылечили тем, что нашли альтернативу, как и Украина в 2014 году.

Кроме того, на протяжении многих лет "Газпром" предпринимал многие экономические шаги в сторону немецкого бизнеса и политиков. К примеру, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заработал огромные суммы на партнерствах с Россией.

Большая ошибка

В начале полномасштабного вторжения Россия произвела существенный просчет, потому что подверглась собственной пропаганде.

Если ты каждый день 20 лет всем говоришь, что без нашей энергии Европа умрет, то ты начинаешь сам в это верить. Они сами верили в свои заявления. И они решили воспользоваться этим оружием и нажали кнопку. Они взорвали "Северные потоки", надеясь, что Европа начнет мерзнуть,

– объясняет Андрей Коболев.

Как следствие, этот план не сработал, потому что Европа нашла других поставщиков, а отношения с российскими энергоносителями свелись к минимуму.