В России продолжает расти бюджетный дефицит. Сейчас ситуация сложнее, чем предполагалось. Москва начинает искать новые пути для решения этой проблемы.

Какой дефицит бюджета России сейчас?

По итогам 4 месяцев 2026 года, бюджетный дефицит в России уже достиг – 78,4 миллиарда долларов. Для понимания, это 2,5% ВВП, сообщает СВРУ.

К тому же это почти вдвое больше чем в аналогичный период прошлого года. На этот год Кремль закладывал дефицит бюджета 50,5 миллиардов долларов. То есть, его уже "перевыполнили".

В то же время в России растут расходы. Они уже достигли – 235 миллиардов долларов. Для понимания, это на 15,7% или же – 32 миллиарда долларов больше, чем год назад.

Как влияет на бюджет ситуация в нефтяной отрасли России?

Главным ударом для России стала ситуация в нефтяном секторе. Ведь поступления от углеводородов упали до 30,6 миллиарда долларов. Это на 38,3% меньше.

Обвалились все 3 ключевые статьи: налог на дополнительный доход, экспортная пошлина на газ и налог на добычу полезных ископаемых. Чтобы частично перекрыть провал, кремль поднял базовую ставку НДС и ненефтегазовые доходы формально выросли на 10,2%, до 125,6 миллиарда долларов,

– отмечает украинская разведка.

Однако, нужно понимать, что это точно не экономический рост. Именно так выглядит фискальное давление: когда деньги "забирают" у предпринимателей и населения.

Как изменилась ситуация с ценами на нефть в России?

Центробанк изменил ценовой ориентир, то есть, ожидаемую среднюю цену нефти марки Urals на 2026 год. Его подняли с 45 до 65 долларов за баррель, сообщает СЗРУ.

Изменения касаются и показателя на 2027 год. Теперь он ожидается на уровне 55 долларов за баррель. Ранее предполагалось – 50 долларов за баррель.

Важно! Такие изменения указывают на то, что для России улучшается именно внешняя конъюнктура. В то же время внутренняя ситуация там напряженная.

Московская власть не рассчитывает на быструю нормализацию отношений с Западом и не планирует ослаблять монетарное давление. Наоборот: чем выше нефтяные доходы, тем больше риск инфляционного перегрева, и меньше оснований снижать ставки,

– указывает украинская разведка.

Почему выросли бюджетные расходы России?