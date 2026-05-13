В России растет дефицит бюджета: стала известна причина
- Бюджетный дефицит России достиг 78,4 миллиарда долларов, что составляет 2,5% ВВП и превышает прогнозы Кремля.
- Поступления от углеводородов в России упали на 38,3%.
В России продолжает расти бюджетный дефицит. Сейчас ситуация сложнее, чем предполагалось. Москва начинает искать новые пути для решения этой проблемы.
Какой дефицит бюджета России сейчас?
По итогам 4 месяцев 2026 года, бюджетный дефицит в России уже достиг – 78,4 миллиарда долларов. Для понимания, это 2,5% ВВП, сообщает СВРУ.
К тому же это почти вдвое больше чем в аналогичный период прошлого года. На этот год Кремль закладывал дефицит бюджета 50,5 миллиардов долларов. То есть, его уже "перевыполнили".
В то же время в России растут расходы. Они уже достигли – 235 миллиардов долларов. Для понимания, это на 15,7% или же – 32 миллиарда долларов больше, чем год назад.
Как влияет на бюджет ситуация в нефтяной отрасли России?
Главным ударом для России стала ситуация в нефтяном секторе. Ведь поступления от углеводородов упали до 30,6 миллиарда долларов. Это на 38,3% меньше.
Обвалились все 3 ключевые статьи: налог на дополнительный доход, экспортная пошлина на газ и налог на добычу полезных ископаемых. Чтобы частично перекрыть провал, кремль поднял базовую ставку НДС и ненефтегазовые доходы формально выросли на 10,2%, до 125,6 миллиарда долларов,
– отмечает украинская разведка.
Однако, нужно понимать, что это точно не экономический рост. Именно так выглядит фискальное давление: когда деньги "забирают" у предпринимателей и населения.
Как изменилась ситуация с ценами на нефть в России?
Центробанк изменил ценовой ориентир, то есть, ожидаемую среднюю цену нефти марки Urals на 2026 год. Его подняли с 45 до 65 долларов за баррель, сообщает СЗРУ.
Изменения касаются и показателя на 2027 год. Теперь он ожидается на уровне 55 долларов за баррель. Ранее предполагалось – 50 долларов за баррель.
Важно! Такие изменения указывают на то, что для России улучшается именно внешняя конъюнктура. В то же время внутренняя ситуация там напряженная.
Московская власть не рассчитывает на быструю нормализацию отношений с Западом и не планирует ослаблять монетарное давление. Наоборот: чем выше нефтяные доходы, тем больше риск инфляционного перегрева, и меньше оснований снижать ставки,
– указывает украинская разведка.
Почему выросли бюджетные расходы России?
Значительная часть российского бюджета тратится именно на армию и социалку. К тому же Москва много выделяет на поддержку нужных ей секторов экономики.
Обслуживание госдолга также становится значительной статьей расходов для России. В частности, за 4 месяца 2026 года на это ушло – 14,8 миллиарда долларов. А в 2022 сумма за весь год составляла всего 15,9 миллиарда долларов.
Фонд национального благосостояния России теряет статус учреждения, что может стать спасательным кругом. Его ликвидная часть сейчас составляет ориентировочно 48,4 миллиарда долларов. То есть, меньше чем дефицит сейчас.