Издание Bloomberg ведет рейтинг 500 самых богатых людей планеты. И отмечает, кто сколько потерял с начала года. В этом рейтинге и 22 миллиардера из России.

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На основе этих данных 28 февраля Bloomberg опубликовал статью, в которой было сказано, что с начала 2022 года российские миллиардеры из этого списка потеряли 83 миллиарда долларов. Там привели список нескольких олигархов, и то, сколько они потеряли.

Самым большим неудачником тогда стал Ватиг Алекперов, потерявший около 13 миллиардов долларов с начала года. Он совладелец нефтяной компании "ЛУКойл".

Приближенный к российскому диктатору Владимира Путина Геннадий Тимченко тогда потерял 10,6 миллиарда долларов. А Леонид Михельсон – 10,2 миллиарда долларов.

Как изменилось состояние российских олигархов за месяц войны

По состоянию на 1 апреля 2022 года в списке Bloomberg и далее 22 российских миллиардера. Хотя Алекперов оказался в шаге от вылета – он на 500-м месте.

В то же время резкое падение состояния российских миллиардеров остановилось. А трое даже улучшили свои показатели за этот год.

Остальные тоже сумели остановить падение, и возвратить утраченное. К примеру, потери Тимченко в этом году оцениваются уже в 6,03 миллиарда долларов. А Михельсона – в 4,9 миллиарда долларов. Они преодолели негативный эффект от наложенных санкций.

Поэтому в 2022 году потери российских миллиардеров составляют уже чуть более 62,5 миллиарда долларов. Самая большая "доля" здесь принадлежит все тому из Алекперову – 17,4 миллиарда долларов.

За последний день (цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке) каждый из них (за исключением Андрея Мельниченко) увеличил свое состояние. Кто-то на "незначительную" сумму в 1,-6 миллиона долларов, а кто-то и гораздо больше – Владимир Потанин вырос на 851 миллион долларов, а все тот же Леонид Михельсон – на 736 миллионов долларов.

Как россиянам удалось избежать падения

России пришлось пойти на множество беспрецендентных шагов, чтобы спасти своих олигархов. На это было потрачено немало бюджетных средств. Как им это удалось – читайте в материале.