Российские олигархи потеряли лазейку для отмены санкций: в ЕС приняли важное решение

В Евросоюзе изменили критерии для санкций для российских олигархов. Речь идет именно об основаниях для исключения их из санкционных списков.

ЕС закрыл лазейку для отмены санкций против олигархов из России

Евросоюз решил пересмотреть критерии для оценки возможностей исключения олигархов из России из санкционных списков. Главная причина – попытки россиян обжаловать санкции против них в суде ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Обратите внимание Теневые сделки со специальными ценами: какая компания тайно продает алмазы

Поэтому, в ЕС заявили, что больше не будут автоматически считать достоверными заявления лиц, попавших под санкции, о продаже активов после начала полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля 2022 года. Это означает, что российские олигархи теперь должны предоставлять "достаточные, своевременные и надежные" доказательства, что они больше не соответствуют санкционным критериям. Больше недостаточно просто заявить о выходе из бизнеса или передаче активов.

Дальше – больше! Если фигуранты не предоставят правдивую информацию о подлинности сделок, то ЕС может зафиксировать санкции против третьих лиц. Это касается как физических, так и юридических лиц, которые были привлечены к передаче активов.

В документе ЕС отметили, что власть в России ограничивает доступ к базам данных. Более того, россияне могут целенаправленно указывать в реестрах ложную информацию. Мол, российские власти и топовые бизнесмены до сих пор имеют особый характер отношений. Речь идет о взаимной выгоде и поддержке.

Напомним, что, что бельгийская компания Euroclear заработала 1,47 миллиарда евро (1,66 миллиарда долларов) на замороженных активах России в первом квартале 2025 года. Это на 7,5% меньше, чем годом ранее, что связано со снижением процентных ставок.

Как юристы прокомментировали новое решение ЕС в отношении российских олигархов

В России уже отреагировали на новое решение ЕС. Юрист Глеб Бойко заявил, что лица, которые покупают активы в подсанкционных российских олигархов могут попасть под санкции ЕС, если они не предоставят убедительные доказательства о реальности сделки. Также они должны доказать отсутствие связей с бывшими владельцами.

Тогда как основатель бельгийской консалтинговой компании YS Advisors и юрист Юрий Шумилов сообщил, что решение Европейского Союза по сути способствует устранению пробела в своей правовой позиции. Эти пробелы позволяли российским олигархам получать победы в делах об отмене санкций в европейских судах.