Известная компания тайно продает алмазы

Компания De Beers, которая специализируется на добыче алмазов, тайно продает драгоценные камни для ограниченного круга клиентов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Речь идет о необработанных алмазах, которые продают по существенно более низким ценам. Сообщают, что компания De Beers, как правило, проводит ежегодно 10 торгов в Ботсване для 70 зарегистрированных покупателей. Цены на этих торгах не подлежат обсуждению.

Что известно о De Beers Это международная корпорация, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов. Еще одна специализация компании – это производство синтетических алмазов для промышленных целей. Компанию создали в 1888 году.



Это очень нетипичная ситуация для рынка драгоценных камней, которая приводит к повышению напряженность в отрасли, переживающей кризис. Кроме того, слухи о тайных продажах беспокоят клиентов компании De Beers, которые не имеют к ним доступа. Ведь они и в дальнейшем должны платить за алмазы по официальному тарифу компании.

Тайные продажи алмазов подсвечивают дилемму, с которой сталкивается De Beers:

Во-первых, речь идет о давлении со стороны владельца Anglo American, который стремится к увеличению продаж;

Во-вторых, стремление компании поддержать глобальный рынок, чтобы не допустить масштабного снижения цен.

Напомним, что в Украине нет ни одного объекта, где добывают алмазы. Однако эксперты отметили, что в недрах Украины обнаружили необходимые минералы.