23 февраля 2022 года общее состояние 23 российских миллиардов, входивших в пятьсот самых богатых людей мира, оценивали в 339 миллиардов долларов. За последние 12 месяцев их капиталы, к счастью, существенно снизились.

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Потери российских миллиардеров за год войны

Через год полномасштабной войны россияне суммарно потеряли 67 миллиардов долларов или 20%. Финансовый ущерб других участников рейтинга Bloomberg Billionaires Inde x более чем в 4 раза меньше.

Тройка главных аутсайдеров среди российских миллиардеров выглядит так:

Лидером по потерям стал Алексей Мордашов предприниматель и генеральный директор, основной владелец крупнейшего производителя стали в России. Речь идет о компании "Северсталь". Он зафиксировал ущерб в 6,7 миллиарда долларов . Сейчас его состояние оценивается в 19,8 миллиарда долларов. Мордашов все еще занимает 4 строчку среди самых состоятельных людей государства-агрессора;

Он зафиксировал ущерб в . Сейчас его состояние оценивается в долларов. Мордашов все еще занимает 4 строчку среди самых состоятельных людей государства-агрессора; Далее следует Владимир Лисин, одним из главных активов которого является Новолипецкий металлургический комбинат. Он потерял 5,8 миллиарда долларов в год. Теперь его состояние составляет 20,5 миллиарда долларов .

долларов в год. Теперь его состояние составляет . Первую тройку закрывает Роман Абрамович с финансовым ущербом в размере 5,7 миллиарда долларов США. Он был вынужден собственные активы в Лондоне. В частности, футбольный клуб "Челси". На этот момент его личное состояние оценивают в 7,8 миллиарда долларов.

К сожалению, в рамках исследования этого вопроса было выявлено и несколько исключений. Среди российских миллиардеров были и те, кто сумел увеличить свои капиталы. Среди них Андрей Гурьев, который стал богаче 2,1 миллиарда долларов. Его капитал составляет 9,6 миллиарда долларов.

Главная причина такого "успеха" – стремительное удорожание акций "ФосАгро". Это один из крупнейших производителей фосфорных удобрений в Европе. Аналогичную динамику зафиксировали еще два российских богача:

Алишер Усманов, капитал которого вырос на 1,2 миллиарда долларов до 19,4 миллиарда долларов;

долларов до 19,4 миллиарда долларов; Михаил Прохоров за последние 12 месяцев заработал 0,2 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 13,9 миллиарда долларов.

В то же время, анализ ситуации, в которой находятся самые богатые люди России, свидетельствует о том, что несколько рандов различных санкций от США, Европейского Союза и Канады имели ограниченный длительный эффект.

В частности, совокупный капитал российских богачей достиг своеобразного дна только через две недели после полномасштабного вторжения в Украину. Тогда речь шла о потере 92 миллиардов долларов.