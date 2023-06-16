Первая из европейских стран: какое государство одобрило принципы передачи российских активов Украине

Замороженные активы России в Эстонии готовы передать на официальном уровне Украине. Страна разработала соответствующее решение для этого, тем самым став первым государством в Европе, которое это сделало.

Эстония готова передать российские средства Украине

Правительство Эстонии одобрило принципы использования замороженных активов России. Теперь их смогут послать Украине для восстановления.

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Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины.

– заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Согласно этому, в ближайшее время в законопроект будут внесены поправки от МИД.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призывает конфисковать деньги представителей российской элиты в других странах. Кроме того, усилить антироссийские санкции и создать специальный трибунал, на котором должны оказаться те, кто задумал эту войну и совершал военные преступления против украинцев.

Какие страны на пороге принятия решения о конфискации

Похожее мера разработана уже в Канаде;

А в США зарегистрировали законопроект о конфискации и передаче Украине российских активов;

Кроме того, Европейская комиссия подтвердила, что разработала юридически приемлемые варианты использования активов России. Речь идет о частных и государственных.

Обратите внимание, что сейчас на территории Евросоюза заморожено около 24,1 миллиарда евро. Это средства российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями. Однако по действующему законодательству конфискация этих денег невозможна.