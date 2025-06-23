Италия заморозила активы российских олигархов на более 2,6 миллиарда долларов

С момента вторжения в Украину в 2022 году Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2,3 млрд евро (2,64 миллиарда долларов США). Последние аресты были осуществлены в начале июня.

Какие российские активы заморозили власти Италии

В рамках санкций Европейского союза против Кремля и его покровителей, Италия заморозила многочисленные российские активы, включая банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили. В Банк Италии заявили, что на конец июня 2023 года их стоимость составляла 2,5 миллиарда долларов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В этом месяце общая сумма не была обновлена, но было указано, что до декабря 2024 года заморожены из-за санкций против России средства составили почти 280 миллионов евро что на 44 миллиона евро больше, чем в предыдущем году.

Примечательно! В начале июня налоговая полиция Италии арестовала иранскую компанию Irital Shipping Lines, базирующейся в Милане, и два ее объекта недвижимости общей стоимостью более 1 миллиона евро в связи с "военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины".

Сколько Италия тратит на обслуживание российских активов

На период заморозки именно правительство Италии несет расходы на управление этими активами. По состоянию на февраль 2024 года расходы составляли 31,7 миллиона евро. Сколько они составляют сегодня – неизвестно. Сейчас эта информация "составляет государственную тайну".



Важно! По оценкам аналитиков, расходы на обслуживание российских активов могли увеличиться примерно на 15 миллионов евро и сегодня составляют более 45 миллионов евро.

Судьба замороженных российских активов находится в руках Европейского Союза: если ЕС решит сделать замораживание постоянным – государство должно инициировать процедуру конфискации; если Брюссель решит разморозить их, активы могут быть возвращены владельцам при условии, что они оплатят Италии расходы на содержание.