Доходы российских производителей нефти упали почти на половину

Российские производители нефти и газа теряют доходы, потому что перешли с европейского рынка в Азию. Однако такое изменение логистики привело к проблемам с расчетами, ведь Россия вынуждена принимать национальные валюты стран-импортеров.

Действие санкций

За год доход крупнейших российских производителей нефти и природного газа уменьшился на 41%. Это связано с уменьшением объемов экспорта и цен на топливо.

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Средние цены на российскую нефть марки Urals упали на 26%, а экспорт через сеть нефтепроводов монополии "Транснефть" сократился на 8% по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года.

Российская экономика испытывает влияние санкций, однако преодолевает давление лучше, чем ожидалось изначально.

Проблемы с платежами

Министерство финансов России теперь предусматривает, что дефицит бюджета в этом году составит примерно 1% от валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с предыдущими 2%.

В прошлом году США, другие страны "Большой семерки" (G7) и Австралия установили ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Российским производителям нефти пришлось перенаправить свои поставки с традиционных рынков Европы в Китай и Индию, что привело к затруднениям в расчетах.

Например, торговля с Индией усложняется, потому что страна захотела рассчитываться за сырье рупиями после того, как Запад отказался от российской нефти из-за санкций. А у России есть ограниченные возможности тратить рупии, поскольку ее импорт из Индии незначителен.

Частично разрешить конфликт помогла комбинированная оплата за грузы с нефтью. Их оплачивали сочетанием китайского юаня, гонконгского доллара как переходной валюты к юаню и дирхама ОАЭ, привязанный к доллару США.

Доля юаня растет

Доля китайского юаня в платежах за весь российский экспорт выросла до 35% в сентябре по сравнению с 13% в январе, тогда как доля рубля оставалась "значительной" на уровне 39% в сентябре.

Изменения в пунктах назначения, торговых потоках и системах расчетов привели к тому, что получение платежей за сырую нефть и нефтепродукты занимает больше времени.

Кроме того, на внутреннем валютном рынке в августе произошел всплеск валютной ликвидности, поскольку курс рубля опустился до более чем 100 за доллар.