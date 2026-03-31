Индия не отдает деньги Кремля за нефть
- На счетах российских компаний в Индии содержатся значительные суммы в рупиях, которые являются оплатой за нефть, но механизм вывода средств отсутствует.
- Резервный банк Индии рассматривает возможности использования этих средств, поскольку рупия является ограниченно конвертируемой валютой, и для нерезидентов существуют жесткие нормы по ее использованию.
Стало известно, что на счетах российских компаний в Индии находятся значительные средства. Там содержатся суммы в индийских рупиях. Эти средства – плата за нефть.
Почему Индия не отдает деньги России?
Суммы на счетах эквивалентны сотням миллиардов долларов, сообщает СВРУ.
Обратите внимание! Несмотря на обращение россиян, Индия не спешит предоставлять возможность им использовать эти средства.
Заметим, после начала полномасштабной войны в Украине, а также – введения санкций, расчеты между Россией и Индией осуществляются в рупиях. Для этого используются специальные счета в индийских финансовых учреждениях.
Интересно, что Резервный банк Индии видит свою выгоду в накоплении средств России. Сейчас рассматриваются способы использования миллиардов рупий, которые накопились на счетах российских экспортеров, сообщает Bloomberg.
Механизм вывода денег из Индии фактически отсутствует. Рупия является ограниченно конвертируемой валютой, поэтому существуют жесткие нормы по ее использованию, особенно для нерезидентов. Оплатить этими средствами возможно только импорт индийских товаров, местные налоги или инвестировать в индийские проекты,
– указывает украинская разведка.
Нужно понимать, что для покупки акций или облигаций за эти деньги, россиянам нужно получить разрешение от Резервного банка Индии. А там еще не принимали такое решение.
Как сотрудничают Индия и Россия сейчас?
Ситуация на Ближнем Востоке ощутимо повлияла на Россию. Именно блокирование Ормузского пролива дало Кремлю возможность увеличить нефтяные доходы. Нужно понимать, что указанным путем проходила пятая часть мировой нефти, соответственно, после его перекрытия, страны начали искать альтернативу.
США ослабили санкции против России, чтобы остановить рост цен на нефть. Американское правительство разрешило закупку только российского сырья, застрявшего на танкерах. Одним из покупателей стала Индия.
Учитывая ситуацию, объемы неиспользованных рупий будут только расти. Для понимания с апреля по декабрь 2025 года общий товарооборот между Россией и Индией составлял – 63,6 миллиарда долларов. Из них 59 миллиардов долларов – это экспорт нефти.