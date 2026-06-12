Индия закупала российскую нефть, начиная с 2022 года. Как отметил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, это происходило именно из-за доступности данного сырья.

Почему на самом деле Индия закупает сырье у России?

Джайшанкар говорит, что об этих закупках Индию попросили США, сообщает Bloomberg.

Читайте также Цены на нефть будут ниже: Goldman обновляет прогноз

Таким образом США якобы пытались сохранить мировые цены на нефть. Ведь российское сырье обходилось Индии довольно дешево.

В то время США специально обратились к Индии с просьбой купить российскую нефть, чтобы стабилизировать рынок нефти,

– подчеркнул Джайшанкар.

Отметим, еще в 2022 году США ввели санкции против России. В частности, российского нефтяного сектора. Такие ограничения утвердили именно из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Из-за этих санкций цены на российскую нефть были ограничены. Тогда Индия и стала основным покупателем сырья из России.

На тот момент значительная часть нефти, доступной на рынке, поступала из России, поскольку европейцы скупали ближневосточную нефть, которая была нашим традиционным поставщиком. Обстоятельства подтолкнули нас в определенном направлении,

– отметил Джайшанкар.

Почему санкции против российской нефти ослаблялись в 2026 году?