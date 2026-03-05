Укр Рус
Финансы Новости о нефти В обход США: эта страна снова покупает нефть у России
5 марта, 13:56
3

В обход США: эта страна снова покупает нефть у России

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Два российских нефтяные груза направляются в Индию на судах "Odune" и "Matari".
  • Суда "Odune" и "Matari" попали под санкции Великобритании и ЕС.

Два российских нефтяных груза направляются в Индию. Сначала их местом назначения указывалась Восточная Азия. Вероятно, Нью-Дели решил закупить нефть у России из-за событий на Ближнем Востоке.

Что известно о новых грузах из России для Индии?

Разгрузка этих танкеров должна состояться в индийских портах уже на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Читайте также Вот, где правда: выгоден ли для России конфликт на Ближнем Востоке

Какая информация об этих танкерах уже известна:

  • в целом эти танкеры перевозят 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals;
  • перевозки осуществляют суда "Odune" и "Matari".

"Odune", судно типа "Suezmax" с 730 000 баррелей нефти, прибыло в Парадип на восточном побережье Индии в среду, хотя неясно, или его уже разгрузили. "Matari", судно типа "Aframax" с более 700 000 баррелей нефти, прибудет в Вадинар на западе Индии в четверг, 
– указывает издание.

Интересно, что это не единственное судно, изменившее свое назначение. В частности, танкер "Indri", который ранее направлялся в Сингапур резко повернул на север в направлении Индии. Как известно, на борту этого судна находится 730 000 баррелей нефти марки Urals

Интересно! Суда Odune, Matari и Indri попали под санкции Великобритании и ЕС еще в прошлом году.

Заметим, что стоимость российской нефти ощутимо выросла. По данным Trading Economics, Urals сегодня фиксируется на уровне – 70,31 доллара за баррель. Однако Индия получает российскую нефть со значительными скидками, иногда они достигают более 10 долларов за баррель.

Почему Индия сокращала закупки российской нефти?

  • Российская нефть марки Urals ранее была популярна среди индийских НПЗ. Однако еще с конца 2025 года Индия начала сокращать закупки. Такие изменения были связаны с тем, что Нью-Дели и Вашингтон планировали заключить торговое соглашение.

  • Из-за того, что индийские НПЗ сокращали закупки, Россия начала искала других покупателей. Таким образом больше российской нефти начало поступать в Китай.

  • Фактическое закрытие Ормузского пролива повышает риск значительного дефицита нефти. Именно этим объясняется решение Индии закупить российское сырье.