В обход США: эта страна снова покупает нефть у России

Два российских нефтяных груза направляются в Индию. Сначала их местом назначения указывалась Восточная Азия. Вероятно, Нью-Дели решил закупить нефть у России из-за событий на Ближнем Востоке.

Что известно о новых грузах из России для Индии?

Разгрузка этих танкеров должна состояться в индийских портах уже на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Читайте также Вот, где правда: выгоден ли для России конфликт на Ближнем Востоке

Какая информация об этих танкерах уже известна:

в целом эти танкеры перевозят 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals;

перевозки осуществляют суда "Odune" и "Matari".

"Odune", судно типа "Suezmax" с 730 000 баррелей нефти, прибыло в Парадип на восточном побережье Индии в среду, хотя неясно, или его уже разгрузили. "Matari", судно типа "Aframax" с более 700 000 баррелей нефти, прибудет в Вадинар на западе Индии в четверг,

– указывает издание.

Интересно, что это не единственное судно, изменившее свое назначение. В частности, танкер "Indri", который ранее направлялся в Сингапур резко повернул на север в направлении Индии. Как известно, на борту этого судна находится 730 000 баррелей нефти марки Urals

Интересно! Суда Odune, Matari и Indri попали под санкции Великобритании и ЕС еще в прошлом году.

Заметим, что стоимость российской нефти ощутимо выросла. По данным Trading Economics, Urals сегодня фиксируется на уровне – 70,31 доллара за баррель. Однако Индия получает российскую нефть со значительными скидками, иногда они достигают более 10 долларов за баррель.

Почему Индия сокращала закупки российской нефти?