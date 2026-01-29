Россия продолжает терять доходы от нефти: такого еще не было

В 2025 году доходы России от нефти ощутимо упали. Они снизились почти на 20%, если сравнивать с результатами 2024 года. Этому, в частности, способствовало снижение мировых цен на энергоносители.

Почему Россия имеет меньший доход за экспорт нефти?

Россия продолжает делать значительный дисконт на свою нефть. Именно так она пытается удержать покупателей, сообщает Financial Times.

Как показывает статистика, в ноябре разрыв между нефтью марки Brent и российской Urals удвоился. Дело именно в скидке. Дисконт достиг более 25 долларов за баррель, ранее составлял примерно – 15 долларов за баррель.

Интересно! Сейчас Brent торгуется на самом низком уровне, начиная с 2021 года.

Кроме этого, доходы России от нефти падают из-за санкций, которые ввели США. Речь идет об ограничениях, вступивших в силу еще осенью 2025 года. Именно тогда США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Эксперт по вопросам России Немецкого института международных и безопасностных дел Янис Клюге указывает, что:

именно доходы от нефти составляют большую долю энергетических доходов России;

эти поступления значительно больше, чем от газа.

Важно! Доходы России от газа ощутимо снизились еще в 2022 году – из-за потери европейского газового рынка.

Цены на нефтяные поставки для Индии упали. Сейчас они составляют 22 – 25 долларов за баррель. Для понимания, такая стоимость едва достигает безубыточной цены для российских поставщиков.

К чему приведет такое удешевление российской нефти?