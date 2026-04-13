В Венгрии произошла смена власти в результате выборов. Однако Будапешт не будет отказываться от энергоносителей из России. Однако страна планирует покупать нефть и газ из как можно большего количества источников.

Будет ли Венгрия и в дальнейшем покупателем российской нефти?

Все причины озвучил лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Петер Мадьяр Лидер венгерской партии "Тиса", будущий премьер страны "Нефтепровод "Дружба" и то, что там произошло, свидетельствует об угрозе для энергоснабжения Венгрии. Или же то, что происходит в Тегеране, в Иране, – это также угрожает нашему энергоснабжению. Поэтому в интересах Венгрии – максимально диверсифицировать наш энергетический баланс и энергоснабжения.

Он отметил потребность в развитии трансграничных мощностей и подписании международных договоров от имени Венгрии или компании MOL. Таким образом, Будапешт сможет покупать энергоносители с Востока, Юга, Запада или Севера – для обеспечения венгерских домохозяйств и компаний.

Россия будет рядом, Венгрия будет рядом. Поэтому мы будем пытаться диверсифицировать поставки,

– добавил Мадьяр.

Он отметил, что Венгрия хочет покупать нефть дешево и надежно. Более того, он также высказался относительно санкций ЕС.

Иногда санкции ослабляют, ведь иначе мировая экономика может обвалиться, а страны – обанкротиться из-за недостатка нефти. Но как только война закончится – а мы надеемся, что переговоры будут успешными и это произойдет скоро – Европа сразу же отменит санкции,

– отметил Петер Мадьяр.

Он также заявил, что понимает "моральные вопросы или вопросы принципов", и будет защищать права человека настолько, насколько это возможно, но не хочет "стрелять себе в ногу".

Напомним! Глава Нафтогаза Сергей Корецкий ранее сообщал, что компания Нафтогаз совместно с руководством Укртранснафты подробно проинформировали партнеров о последствиях российской атаки на инфраструктуру нефтепровода Дружба. Кроме того, им рассказали о текущем состоянии дел и представили системный план восстановления.

