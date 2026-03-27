Украина сорвала план Путина зарабатывать на войне в Иране

Украина атаковала нефтяной порт Усть-Луга. Удар был настолько сильный, что задымление наблюдалось в Финляндии. В результате этой атаки были повреждены резервуары для хранения сырой нефти и нефтепродуктов.

Как Украина повлияла на доходы России?

Также под ударом Украины оказалось грузовое оборудование, сообщает The Telegraph.

Важно! Этот удар называют крупнейшим в 2026 году.

Когда пламя бушевало в терминале, оно также разжигало казну Кремля, из-за чего Украина истощила критически важный источник доходов, когда Владимир Путин больше всего в этом нуждался. В знак опасений Путина относительно нестабильной экономики страны, как сообщается, президент России в четверг вечером созвал олигархов на закрытую встречу, чтобы попросить их о пожертвованиях на поддержку оборонного бюджета,

– указывает издание.

России ощутимо "помогла" война в Иране. Ведь до начала этого конфликта российские доходы от нефти и газа упали на 47%, если сравнивать с ситуацией в 2025 году. Этому, в частности, способствовали скидки, которые была вынуждена делать Москва, чтобы реализовывать сырье.

Когда начался конфликт на Ближнем Востоке, Ормузский пролив оказался под почти полной блокадой. Соответственно, возник дефицит нефти. К тому же ощутимо взлетели цены на энергоносители. На фоне этого США согласовали ослабление санкций против России. Американское правительство разрешило покупать российскую нефть, которая застряла в море в течение месяца – до полуночи 11 апреля.

Из-за этого Россия получила значительные поступления. В марте от продажи нефти и газа Москва зарабатывала ежедневно примерно 760 миллионов долларов, сообщает The Telegraph.

Благодаря росту спроса, ослаблению санкций и отсутствию влияния закрытия Ормузского пролива, Россия стала неожиданным победителем иранского конфликта, получая прибыль от безумного рынка, лишенного примерно одной пятой его поставок,

– говорится в сообщении.

