В России просела добыча нефти – эксперты назвали одну из причин

В апреле добыча нефти в России сократилась примерно до 8,8 миллиона баррелей в сутки – это на 460 тысяч баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И здесь не обошлось без украинского вмешательства.

Что повлияло на добычу нефти в России?

Речь идет о недавнем усилении дроновых атак по энергетической инфраструктуре страны-агрессора. Детали сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) от среды, 13 мая.

Начиная с марта, Украина осуществила серию дроновых атак по крупнейшим российским нефтяным портам и нефтеперерабатывающим заводам, пытаясь ослабить военную экономику Москвы.

Например, ранее источники СМИ писали о полной остановке работы Пермского НПЗ после того, как удар 7 мая вызвал пожар и повреждение оборудования.

В свою очередь Генштаб ВСУ подтверждал поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в ночь на 13 мая, Ярославльского НПЗ 8 мая, а также одного из крупнейших в стране-агрессоре НПЗ – Киришского 5 мая и тому подобное.

Напомним, накануне Bloomberg сообщал об аналогичной ситуации на Ближнем Востоке. Правда, добыча ОПЕК рекордно упала из-за блокировки Ормузского пролива – до самого низкого уровня за последние 36 лет. Больше всего в апреле потеряли Кувейт и Иран, также рынок всколыхнуло решение ОАЭ выйти из нефтяного картеля.

А как насчет экспорта России?

Однако суточный экспорт российской нефти с марта вырос на 250 тысяч баррелей – до 4,9 миллиона баррелей в сутки, поскольку перебои поставок из Персидского залива заинтересовали новых покупателей.

По данным МЭА, во второй половине апреля общий экспорт нефти и топлива из страны-агрессора начал восстанавливаться. Впрочем, показатели так и не вернулись к среднему уровню, который фиксировали до атак на балтийские порты – тогда объемы достигали около 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Интересно! Ранее 24 Канал показывал пожар, дым от которого видели даже в Финляндии. Из-за последствий обстрелов 25 марта россиянам пришлось останавливать загрузку нефти в Усть-Луге.

Теперь же восстановить показатели помогли активные морские перевозки через Балтийское море, а также возобновление поставок по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Более того, из-за напряжения на Ближнем Востоке Москва нашла новых покупателей для Urals, в частности Египет. Экспорт этой марки нефти уже приближается к уровням, фиксированных до полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее в эксклюзивном интервью 24 Каналу экс-командующий американских сил в Европе Бен Ходжес предположил, как Украина может одолеть врага. По мнению генерала, путь к победе лежит именно через уничтожение экспортного потенциала России в нефти и газе.

Бен Ходжес Отставной офицер Армии США и экс-командующий американских сил в Европе Если Россия не сможет продавать энергоносители Китаю, Турции, Индии или другим странам, ей будет значительно сложнее продолжать войну. Я поддерживаю нынешний подход Украины и считаю, что европейские страны должны больше инвестировать в развитие украинских дальнобойных высокоточных возможностей.

К слову, перед сезоном летних отпусков в стране-агрессоре возник дефицит бензина, причиной которого также называют украинские атаки по энергетике. "Спрос в разы – возможно, более чем в десять раз – превышает предложение", – рассказывают участники рынка.