От Кремля отвернулись даже соратники: в этих странах россиянам начали блокировать счета
- Банки в Армении и Сербии начали блокировать счета россиян из-за новых ограничений ЕС, которые признали Россию государством с высоким риском отмывания денег.
- Индивидуальные проверки транзакций усилились также в Таджикистане, Казахстане и Омане.
Недавно стало известно, что "дружественные" к России страны начали блокировать счета россиян. Речь идет, в частности, о банках Армении и Сербии. Этому способствовали новые ограничения ЕС.
Почему в Армении и Сербии блокируют счета россиян?
Такая ситуация возникла из-за черного списка ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Читайте также Это произошло впервые в истории: золото и серебро установили новые ценовые рекорды
Сложности возникали после того, как в начале декабря Евросоюз включил Россию в черный список с высоким риском отмывания и обналичивания денег,
– отметила разведка.
Заметим, что индивидуальные проверки транзакций усилились в:
- Таджикистане;
- Казахстане;
- Омане.
Эти требования коснулись физических и юридических лиц. Тех людей, что сейчас имеют связь с Россией.
Обратите внимание! Именно в этих государствах возросло количество возвратов и отказов проведения операций в евро и долларах.
Нужно понимать, что сейчас Россия, из-за внесения в черный список ЕС, считается государством с высокими финансовыми рисками, сообщает РБК. Именно поэтому, россияне все чаще сталкиваются с такими проблемами за рубежом, как:
- закрытие давно открытых счетов;
- прекращение обслуживания счетов.
Интересно то, что трудности в выше указанных странах почувствовали не только новоприбывшие россияне, а те, которые:
- имеют вид на жительство;
- долго живут в этих странах;
- занимаются бизнесом в указанных странах.
Важно! Известно о случаях, когда деньги россиян замораживали на неопределенный срок.
Почему ЕС внес в черный список Россию?
Еврокомиссия провела оценку, согласно ей Россия подпадает под критерии страны, которая должна быть внесена в черный финансовый список ЕС. Дело в том, что российское государство оценили как то, где существует высокий уровень риска отмывания денег, а также – финансирования террористической деятельности.
Интересно, что еще в начале лета этого года ЕС рассматривал возможность внести Россию в серый список стран с ненадлежащим контролем за отмыванием средств. Это должно было усилить давление на Москву.
Обратите внимание! Важно понимать фундаментальную разницу. В черный список относятся страны, которые не хотят сотрудничать в вопросах налоговой прозрачности. А вот в серый – государства, готовые меняться.