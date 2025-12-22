От Кремля отвернулись даже соратники: в этих странах россиянам начали блокировать счета

Недавно стало известно, что "дружественные" к России страны начали блокировать счета россиян. Речь идет, в частности, о банках Армении и Сербии. Этому способствовали новые ограничения ЕС.

Почему в Армении и Сербии блокируют счета россиян?

Такая ситуация возникла из-за черного списка ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Сложности возникали после того, как в начале декабря Евросоюз включил Россию в черный список с высоким риском отмывания и обналичивания денег,

– отметила разведка.

Заметим, что индивидуальные проверки транзакций усилились в:

Таджикистане;

Казахстане;

Омане.

Эти требования коснулись физических и юридических лиц. Тех людей, что сейчас имеют связь с Россией.

Обратите внимание! Именно в этих государствах возросло количество возвратов и отказов проведения операций в евро и долларах.

Нужно понимать, что сейчас Россия, из-за внесения в черный список ЕС, считается государством с высокими финансовыми рисками, сообщает РБК. Именно поэтому, россияне все чаще сталкиваются с такими проблемами за рубежом, как:

закрытие давно открытых счетов;

прекращение обслуживания счетов.

Интересно то, что трудности в выше указанных странах почувствовали не только новоприбывшие россияне, а те, которые:

имеют вид на жительство;

долго живут в этих странах;

занимаются бизнесом в указанных странах.

Важно! Известно о случаях, когда деньги россиян замораживали на неопределенный срок.

Почему ЕС внес в черный список Россию?

Еврокомиссия провела оценку, согласно ей Россия подпадает под критерии страны, которая должна быть внесена в черный финансовый список ЕС. Дело в том, что российское государство оценили как то, где существует высокий уровень риска отмывания денег, а также – финансирования террористической деятельности.

Интересно, что еще в начале лета этого года ЕС рассматривал возможность внести Россию в серый список стран с ненадлежащим контролем за отмыванием средств. Это должно было усилить давление на Москву.

Обратите внимание! Важно понимать фундаментальную разницу. В черный список относятся страны, которые не хотят сотрудничать в вопросах налоговой прозрачности. А вот в серый – государства, готовые меняться.