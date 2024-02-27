Россияне моментально потеряли 4 миллиарда рублей: все из-за краха известной платежной системы

В России потерпела крах платежная система QIWI. Это произошло после того, как центробанк лишил лицензии QIWI Банка. Миллионы россиян уже ощутили на себе результаты этого решения.

Платежная система QIWI функционировала в России с 2007 года, а также имела сеть почти из 100 тысяч киосков и терминалов. Поэтому, россияне имели возможность проводить платежи без открытия счета, по данным российских СМИ.

Обратите внимание Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

Миллионы россиян потеряли доступ к миллиардам рублей

На момент краха биржа насчитывала 9,3 миллиона активных кошельков. Соответствующие данные предоставило Агентство по страхованию вкладов, которое должно покрыть потери клиентов QIWI.

Добавляют, что на кошельках зависло примерно 4 миллиарда рублей российских граждан. Дело в том, что вся инфраструктура платежной системы QIWI прекратила работать сразу после отзыва лицензии. Речь идет о терминалах, личные кабинеты и тому подобное. Именно поэтому клиенты потеряли доступ к деньгам.

Интересно, что Агентство по страхованию вкладов не планирует выплачивать пользователям QIWI страховку от государства по аналогии с вкладами. Зато россиянам, которые потеряли доступ к своим средствам, придется стать в очередь кредитов, собрав и предоставив ведомству подтверждающие документы.

Согласно предварительной информации, QIWI Банка имеет достаточно активов, чтобы расплатиться с владельцами кошельков. Однако добавляют, что российское ведомство тщательно изучает качество кредитного портфеля банка, а также выданные поручительства и гарантии.