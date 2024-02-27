Платіжна система QIWI функціонувала у Росії з 2007 року, а також мала мережу майже зі 100 тисяч кіосків і терміналів. Тож, росіяни мали можливість проводити платежі без відкриття рахунку, за даними російських ЗМІ.

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Мільйони росіян втратили доступ до мільярдів рублів

На момент краху біржа налічувала 9,3 мільйона активних гаманців. Відповідні дані надало Агентство зі страхування вкладів, яке має покрити втрати клієнтів QIWI.

Додають, що на гаманцях зависло приблизно 4 мільярди рублів російських громадян. Річ у тому, що уся інфраструктура платіжної системи QIWI припинила працювати відразу після відкликання ліцензії. Йдеться про термінали, особисті кабінети тощо. Саме тому клієнти втратили доступ до грошей.

Цікаво, що Агентство зі страхування вкладів не планує виплачувати користувачам QIWI страховку від держави за аналогією із вкладами. Натомість росіянам, які втратили доступ до своїх коштів, прийдеться стати у чергу кредитів, зібравши та надавши відомству підтверджувальні документи.

Згідно з попередньою інформацією, QIWI Банку має достатньо активів, аби розплатитися з власниками гаманців. Проте додають, що російське відомство ретельно вивчає якість кредитного портфеля банку, а також видані поруки та гарантії.

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