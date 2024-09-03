Россия вынуждена платить за товары из Китая по-новому: какую схему создали

Россиянам все сложнее проводить переводы через китайские банки. Это создает немало проблем. В связи с этим в России нашли новый способ оплаты за китайские товары.

Россияне платят за китайские товары по-новому

Проблемы с банковскими переводами в России возникли после того, как в июне Министерство финансов США предупредило китайские банки о вероятности введения против них вторичных санкций, если они будут проводить финансовые операции с Россией. Кроме того, кредитные организации более тщательно проводят проверку таких транзакций.

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Ситуация усложнилась до такой степени, что теперь россияне вынуждены использовать золото для оплаты китайских товаров. Об этом рассказывают источники, которые знакомы с ситуацией. Чтобы провести оплату, россияне должны реализовать такую схему:

Сначала золото доставляют в Гонконг;

Затем драгоценный металл продают;

Уже полученные средства нужно положить на счет в местном банке.

К тому же сообщают, что работать с платежами россиян соглашаются финансовые учреждения, которые не имеют глобального бизнеса. Это означает, что они могут не остерегаться вторичных санкций. Однако такие банки имеют устаревшие IT-системы и недостаточно квалифицированный персонал. Это приводит к тому, что Россия должна нанимать специальных курьеров, чтобы переправлять документы о переводах через государственную границу ради физической печати и подписи китайских банкиров.