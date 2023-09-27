Россия увеличивает платежи за импорт в юанях на фоне санкций, а доля западных валют падает - ЕБРР

Зависимость России от Китая возрастает. Одна из важных причин – активное увеличение использования юаня. Для официальной Москвы это также вариант для обхода западных санкций.

После начала полномасштабного вторжения в Украину против России ввели многочисленные санкции, из-за чего агрессор частично выпал из глобальной финансовой системы. На этом фоне официальная Москва все чаще использует китайский юань, в частности, в операциях, связанных с импортом.

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Зависимость России от Китая растет

По состоянию на конец 2022 года государство-агрессор использует юань, по меньшей мере, для 20% собственного импорта. За год этот показатель вырос на 3%. Согласно отчету Европейского банка реконструкции и развития, в России фиксируют уход от финансовых операций в долларах и евро. Эта часть упала до 67% из 80%.

Санкции стран Запада также усложняют для России получение значительных объемов импорта из цивилизованного мира. К тому же торговля с долларом, евро или других валют существенно дороже, по данным Financial Times. Также отмечают, что доля юаня непропорционально велика, когда речь идет об операциях по товарам двойного назначения.

Кроме того, зафиксировали увеличение использования китайского юаня в третьих странах для торговли с Россией. Речь идет о государствах, не присоединившихся к экономическим санкциям против Москвы, а также имеющих связи с Банком Китая. Например, речь идет о Монголии и Таджикистане.

Напомним, что после февраля 2022 года Россия значительно увеличила сотрудничество с китайскими кредиторами, ведь большинство банков из стран Запада покинули этот рынок. Сообщают, что государство-агрессор получает ссуды на миллиарды долларов.