Экспорт нефти из России приближается к новому рекорду, – Bloomberg

На рынке нефти фиксируют достаточно тревожную тенденцию. Речь идет об увеличении объемов экспорта нефти из России на международные рынки. О ключевых деталях – читайте дальше.

По состоянию на 12 мая 2023 года объемы импорта нефти агрессора достигли отметки на уровне 3,72 миллиона баррелей в сутки. Это рекордный показатель с начала 2022 года.

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Россия увеличивает экспорт нефти на мировом рынке

В целом с начала апреля объемы поставок российской нефти на международные рынки выросли на 10%. Это максимальный уровень с тех пор как издание Bloomberg начало тщательно следить за этой динамикой.

Важно! Как известно, большинство нефти Россия продает Китай и Индию. Следовательно, объемы поставок в страны Азии. приближается к новому максимуму.

За последнюю неделю до 12 мая в море зафиксировали 3,76 миллиона баррелей нефти от России в день. Например, за последние 7 дней на 34 танкера загрузили 26,3 миллиона баррелей черное золото. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель вырос на 3%.

Напомним, что все еще действуют нефтяные санкции против России. Речь идет о нефтяном эмбарго от ЕС и ценовом потолке, которые страны G7 установили на уровне 60 долларов за баррель.