Станом на 12 травня 2023 року обсяги імпорту нафти агресора сягнув позначки на рівні 3,72 мільйона барелів на добу. Це рекордний показник з початку 2022 року.
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Росія збільшує експорт нафти на глобальному ринку
Загалом з початку квітня обсяги постачання російської нафти на міжнародні ринки зросли на 10%. Це максимальний рівень відколи видання Bloomberg почало ретельно стежити за цієї динамікою.
За останній тиждень до 12 травня у морі зафіксували 3,76 мільйона барелів нафти від Росії на день. Для прикладу, за останні 7 діб на 34 танкери завантажили 26,3 мільйона барелів чорного золота. Порівняно з попереднім тижнем цей показник виріс на 3%.
Нагадаємо, що все ще діють нафтові санкції проти Росії. Йдеться про нафтове ембарго від ЄС та цінову стелю, які країни G7 встановили на рівні 60 доларів за барель.