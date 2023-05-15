Станом на 12 травня 2023 року обсяги імпорту нафти агресора сягнув позначки на рівні 3,72 мільйона барелів на добу. Це рекордний показник з початку 2022 року.

Зверніть увагу Китай прагне змістити США з п'єдесталу на ринку валют: що це означає для інвесторів

Росія збільшує експорт нафти на глобальному ринку

Загалом з початку квітня обсяги постачання російської нафти на міжнародні ринки зросли на 10%. Це максимальний рівень відколи видання Bloomberg почало ретельно стежити за цієї динамікою.

Важливо! Як відомо, більшість нафти Росія продає Китаю та Індії. Відтак обсяги постачання до країн Азії наближається до нового максимуму.

За останній тиждень до 12 травня у морі зафіксували 3,76 мільйона барелів нафти від Росії на день. Для прикладу, за останні 7 діб на 34 танкери завантажили 26,3 мільйона барелів чорного золота. Порівняно з попереднім тижнем цей показник виріс на 3%.

Нагадаємо, що все ще діють нафтові санкції проти Росії. Йдеться про нафтове ембарго від ЄС та цінову стелю, які країни G7 встановили на рівні 60 доларів за барель.