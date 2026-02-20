Кресло Путина зашатается: из какой "кормушки" Россия теряет миллиарды

Россия вынуждена сокращать добычу нефти из-за западных санкций, которые все больше ограничивают возможности для ее экспорта. Для экономики страны доходы от этой отрасли являются ключевыми, поэтому их недостаток может угрожать стабильности режима Путина.

Какие потери понесет экономика России из-за санкций?

Морской экспорт является ключевым каналом для продажи российских энергоносителей. Его ограничение из-за усиления санкций или вследствие естественных причин существенно сокращает доходы Кремля. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

Смотрите также Внешний долг России рекордно вырос за последние 20 лет: откуда он, если денег никто не дает

Одним из свидетельств того, что Россия чувствует удар по бюджету, является сокращение нефтегазовых доходов страны в январе 2026 года вдвое – до 5,1 миллиарда долларов.

Экономист Иван Ус замечает, что продолжение войны против Украины стоит российской экономике дорого, однако Кремль, вероятно, пожертвует ею ради продолжения боевых действий. По мнению эксперта, это заложит негативную для действующей власти почву, когда вполне нормально настроенные относительно войны силы внутри страны могут захотеть изменений в действующей власти из-за нехватки денег.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Если Россия не будет зарабатывать на морском экспорте нефти, она потеряет огромные деньги. Настолько огромные, что, возможно, не сможет быть в том состоянии, который позволит ей вести войну против Украины. Россия пожертвует внутренней экономикой, что, собственно, сейчас уже и делает. Но если она перестанет платить пенсии и зарплаты в бюджетной сфере, то что-то подсказывает, что кресло под режимом Путина очень зашатается.

О потере России части доходов в нефтегазовой сфере, а также перспективе их дальнейшего снижения свидетельствуют данные о сокращении экспорта нефти.

По приведенным Reuters данным Kpler, морской экспорт российской сырой нефти сократился с 3,8 миллиона баррелей в сутки в декабре до 3,4 миллиона – в январе. В феврале же он составляет около 2,8 миллиона баррелей. В то же время до рекордного уровня вырос объем нефти, которую хранят на судах – более 150 миллионов баррелей.

Суда вынуждены совершать длинные рейсы в Китай из-за сокращения объемов производства индийскими нефтеперерабатывающими заводами и простоя некоторых судов неделями. Объем российской нефти в море вырос примерно на 60% с конца августа,

– отмечает Иван Ус.

Как пишет Bloomberg, в 2025 году российские нефтяные компании снизили темпы бурения до самого низкого за три года уровня.

Издание приводит данные о том, что за год в стране пробурили на 3,4% меньше производственных скважин – около 29,1 тысячи километров.

После рекордных темпов в начале 2025 активность замедлилась и упала почти на 16% в декабре по сравнению с 2024 годом.

Экспорт нефти для России стал менее прибыльным на фоне снижения мировых цен на сырье, а также из-за усиления западных санкций и укрепления рубля. Это может заставить российских производителей сократить добычу в ближайшие месяцы.

Обратите внимание! Экспорт замедляется также из-за сокращения Индией закупки российской нефти в обмен на отмену пошлин США в размере 25%. Этой ситуацией пользуется Китай и уже третий месяц подряд наращивает импорт, получая значительные скидки.

Что еще препятствует экспорту российской нефти?