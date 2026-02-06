США вытесняют Россию: экономист спрогнозировал, что будет с нефтяным рынком

Россия искусственно сократила дефицит бюджета до 5,6 триллиона рублей в 2025 году, уменьшив декабрьские расходы на 70% и перенеся платежи на 2026 год. Продажа нефти, ключевой источник доходов, оказалась под угрозой из-за санкций США и запрета ЕС.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что Россия рискует потерять 15 – 17% экспорта нефти, что критично для бюджета, поскольку альтернативных источников финансирования без внешних заимствований у нее нет.

Смотрите также: Цена нефти летит вниз: завершились переговоры Ирана и США

Почему вопрос нефти решающий для российского бюджета?

Реальный дефицит российского бюджета на 2026 год напрямую зависит от доходов от продажи нефти, поскольку 35% поступлений – это прямые поставки от нефтяного экспорта.

С учетом косвенных поступлений доля нефтяных доходов еще больше, поэтому вопрос продажи нефти является критическим для российской экономики.

Можно увеличивать налоги, наращивать федеральный заем, делать что угодно, но без механизма внешних заимствований, которого Россия лишена с 2022 года, остается единственный источник – продажа энергоносителей,

– объяснил Пендзин.

Ситуация для России ежемесячно ухудшается благодаря действиям США, которые делают это не из соображений поддержки Украины, а руководствуясь собственными интересами.

Обратите внимание! Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отмечает, что кризис в России углубляется и уже ощутимо влияет на самих граждан.

Почему США вытесняют Россию с нефтяного рынка?

Российскую нефть уже почти полностью вытеснили из Европы, а нефтеперерабатывающие мощности "Лукойла" выкупила американская инвестиционная компания за 22 миллиарда долларов, куда теперь будет идти венесуэльская нефть.

Россия экспортирует 3,5 миллиона баррелей нефти ежедневно, а Индия, которая в лучшие времена покупала 1,3 миллиона баррелей в сутки, на апрель законтрактовала лишь 700 тысяч баррелей российской нефти. Это означает реальное сокращение закупок Индией на 40%.

Эти 700 тысяч баррелей России будет некуда девать, потому что Китай этот объем не возьмет – он уже полностью удовлетворен, в частности иранской нефтью. Будет ли Индия дальше покупать российскую нефть? Будет. С населением 1,4 миллиарда и скидкой 20 долларов на баррель Индия не найдет лучшего предложения,

– сказал Пендзин.

Основная причина сокращения Индией закупок российской нефти – запрет ЕС от 1 января 2026 года на продажу нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Поскольку Индия активно экспортировала такие нефтепродукты в Европу и на Балканы, индийские нефтепереработчики заблаговременно начали искать альтернативу, в частности нефть Персидского залива.

Сможет ли ЕС эффективно блокировать теневой нефтяной флот России?

С учетом того, что Турция под давлением США также постепенно отказывается от закупок российской нефти, Россия рискует потерять 15 – 17% общего объема экспорта.

"Около 10% российского экспорта – это теневой танкерный флот. Попытки ЕС арестовывать танкеры теневого флота пока закончились большим провалом", – подчеркнул Пендзин.

В частности Франция отпустила арестованный танкер в Ла-Манше, ссылаясь на отсутствие необходимого законодательства для ареста таких танкеров и конфискации нефти.

Зато США спокойно переступают через любые ограничения, арестовывают танкеры возле Венесуэлы, сливают нефть и передают ее американским компаниям.

Америка в последнее время серьезно пренебрегает даже морским правом, но факт в том, что Европа пока что этого делать боится,

– подытожил Пендзин.

Что еще известно о состоянии российской экономики?