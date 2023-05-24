Шаг в никуда: за 2022 год Газпром потерял почти 50% доходов

Уже однозначно можно утверждать, что 2022 год стал возвратным для России. В Кремле не только решили начать неспровоцированную полномасштабную войну против Украины, но изменили восприятие своей страны в мире. Это повлияло на прибыль их компаний.

В частности, речь идет о корпорации "Газпром". Согласно данным российских СМИ, чистая прибыль монополиста за 2022 год снизилась на 41% по международным стандартам финансовой отчетности.

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Потери Газпрома за 2022 год

В целом в 2022 году компания Газпром заработала 15,3 миллиарда долларов по актуальному курсу рубля. Годом ранее этот показатель составлял 26,1 миллиарда долларов. Что касается выручки, то сообщают о таких данных:

За 2022 год выручка компании выросла до 145,7 миллиарда долларов ;

; Годом ранее указывали сумму в размере 127,3 миллиарда долларов.

​ Любопытно! Россия увеличивает долю юаней в своих резервах. Параллельно аналитики из Goldman Sachs прогнозируют, что китайская валюта в долгосрочной перспективе будет слабеть против доллара.

Дальше – больше! Совет директоров российского Газпрома на годовом собрании акционеров выступил с рекомендацией не выплачивать финальные дивиденды после завершения 2022 года.

Также напомним, что с января по апрель 2023 доходы России от экспорта газа и нефти уменьшились на 52%. Это значительно отличается от показателей в предыдущие годы.