Заместитель премьер-министра России Александр Новак в четверг заявил, что богатая нефтью и газом страна может реализовать этот план, если администрация Джозефа Байдена будет продолжать вводить целевые экономические санкции.

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Россия опасается новых санкций США

Новак добавил, что Россия все еще остается мировым лидером на рынке горючих топливных ископаемых, поэтому руководство страны намерено диверсифицировать это, выходя на рынки сжиженного природного газа и нефтехимии. К тому же он анонсировал развитие новой энергии. Речь идет о технологии хранения углерода и разработку новых видов топлива.

Это заявление он сделал после того, как Российская Федерация объявила об исключении долларовых активов из Фонда национального благосостояния, который накапливает доходы от нефти и газа. Фонд был создан с целью поддержки пенсионной системы. Глава российского Минфина Антон Силуанов заметил, что изменений стоит ожидать в течение месяца.

Москва пошла на этот шаг накануне встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина. Президенты должны встретиться в конце июня.

Санкции против России

Против экономики Российской Федерации начали вводить санкционные ограничения в 2014 году. Первый пакет санкций был введен из-за аннексии украинского Крыма . Новую волну ограничений вызвали следующие действия Кремля:

Россия годы активно отрицает свою причастность к этим "событий".