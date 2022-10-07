Международные резервы России резко сократились: когда был зафиксирован рекорд

У России возникает все больше проблем на финансовом рынке. В частности, речь идет о сокращении объемов международных резервов государства-агрессора.

Новые и актуальные данные опубликовал российский центральный банк. В частности, на 1 октября этот показатель снизился почти на 25 миллиардов долларов США или на 4,41% всего за месяц.

Достойно внимания Островки стабильности: какие активы всегда будут приносить прибыль

Международные резервы в России уменьшаются

На начало октября 2022 года речь идет о более чем 540,7 миллиарда долларов. Добавляют, что 30 сентября объем международных резервов государства-агрессорки уменьшился на 1,6% или 9 миллиардов долларов в результате "отрицательной переоценки".

Государственный долг США достиг нового исторического рекорда. Эта цифра выросла до более чем 31 триллиона долларов . В Фонде Питера Г. Петерсона заявили, что сейчас речь идет о более чемдолга для каждого жителя страны.

Интересно, что 18 февраля 2022 года международные резервы России оценивали в 643,2 миллиарда долларов США. Это исторический максимум. Далее этот показатель стал уменьшаться.

Кроме того, после полномасштабного нападения России на Украину в конце февраля страны Запада и их партнеры начали вводить санкции против агрессора. В частности, в список ограничений входит заморозка существенно части золотовалютных резервов России. Речь идет о 640 миллиардах долларов США.