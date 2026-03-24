Пенсии и зарплаты россиян – под угрозой: для кого на самом деле Кремль распродает золотые резервы

Впервые за почти 25 лет Россия начала распродажу физического золота из резервов Центрального банка. Это происходит на фоне роста дефицита бюджета страны и планов на пересмотр расходов.

Что распродажа золота свидетельствует о ситуации в экономике России?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, продажа золота из резервов России указывает на углубление проблем в ее экономике. Она позволит закрывать военные нужды некоторое время, однако все другие расходы остаются под вопросом.

Смотрите также Нефть дорожает – россияне беднеют: почему высокие цены не спасают экономику Путина

The Moscow Times пишет, что за 2022 – 2025 годы дефицит бюджета России накоплен превысил 15 триллионов рублей, а за январь и февраль расширился еще на 3,45 триллиона рублей.

Издание со ссылкой на данные регулятора сообщает, что в январе 2026 года Центробанк России реализовал из своих резервов 300 тысяч унций физического золота, а в феврале – еще 200 тысяч. В конце концов, объем запасов сократился до 74,3 миллиона унций.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Когда Россия начала продавать золото, прежде всего в Китай, для меня это было сигналом того, что других ресурсов у них, возможно, и не остается. И безумная дыра в бюджете, дефицит, который надо как-то покрыть, заставляет Россию прибегать к распродаже золота. Это свидетельствует о том, что реальных других возможностей, кроме золота, нет. Золото – это последняя баррикада, то есть последнее, что можно делать.

По данным Всемирного совета по вопросам золота на четвертый квартал 2025 года, Россия имеет один из крупнейших резервов золота в мире – более 2,3 тысячи тонн.

Экономист Иван Ус отмечает, что данные об объемах золотых резервов России известны со слов официальных властей, поэтому вопрос, соответствуют ли они действительности, остается открытым.

Заметьте! Ранее для наполнения бюджета золото также продавали, однако операции были виртуальными. Правительство продавало его не на открытом рынке, а Центробанка, поэтому физически слитки оставались в составе резервов страны.

Эксперт добавляет, что хоть российские власти неохотно признают наличие проблем в экономике страны, продажа запасов золота говорит вместо нее. В частности, в пользу тезиса о том, что Россия не способна одновременно вести полномасштабную войну против Украины и поддерживать нормальное функционирование гражданской экономики.

Для поддержания войны средств от продажи золота хватит, а чтобы платить пенсии и зарплаты в бюджетной сфере – вот тут есть вопросы. И если бы хватало денег, не было бы сейчас разговоров о секвесторе бюджета в России. И как следствие пересмотра расходов – заявлений, что на 10% расходы сократят. Та же Москва заявила, что сейчас будет на 15% сокращать штат госслужащих,

– говорит экономист.

Поэтому если накопленных за предыдущие годы запасов стало на четыре года войны, сейчас появляется ощущение, что их начинает не хватать, заключает Иван Ус.

Сколько Россия может продержаться на золотых резервах?

Любая эскалация или напряжение в мире толкает цены на золото вверх, поскольку инвесторы считают его главным активом-убежищем в период неопределенности. Поэтому государства с большими накопленными резервами этого драгоценного металла чувствуют себя значительно увереннее во время периодов глобальной нестабильности.

С точки зрения эксперта Ивана Уса, золотые запасы позволят России удовлетворять потребности военного сектора, однако в течение какого времени – в год, два или три – будет зависеть от реального объема резервов, цен на металл и размера расходов.

Золото дает России возможность держаться. Другой вопрос – сколько оно будет приносить. Ведь когда вы начинаете в больших объемах продавать золото, цена на него падает на мировом рынке. Потому что здесь очень четко работает так называемая невидимая рука Адама Смита: когда растет предложение, цена идет вниз. Все же видят, что кто-то хочет избавиться от этого золота, соответственно, зачем держать высокие цены, можно и снизить,

– отмечает экономист Иван Ус.

Обратите внимание! По данным Trading Economics, 24 марта цена на золото торгуется около 4 420 долларов за унцию. На пике в январе 2026 года его цена достигала 5 594,82 доллара за унцию, однако упала из-за ожиданий повышения процентной ставки и заявления Трампа о переговорах с Ираном.

Что говорят власти России о состоянии экономики страны?