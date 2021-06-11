Россия продала 5 миллиардов долларов накануне встречи Байдена и Путина: цели Москвы

Россия продолжает воплощать в жизнь план по отказу от доллара. Готова ли страна полностью отказаться от национальной валюты США и цели Москва ставит перед собой – читайте дальше.

В течение мая Российская Федерация продала 5 миллиардов долларов США из своего нефтяного фонда. Таким образом, РФ стремится уменьшить зависимость от доллара, и снизить уязвимость к западным санкциям. Это видение поддерживает лидер России Владимир Путин.

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Россия отказывается от доллара

Министерство финансов России сообщило, что Фонд национального благосостояния конвертировал 4 миллиарда долларов в юани и 1 миллиард в евро. Однако, ведомство не планирует на этом останавливаться. В Минфине заявили, что они стремятся устранить все риски связанные с национальной валютой США. Поэтому, в планах министерства сократить еще 35 миллиардов долларов. Влияние на российский рынок будет ограниченным, поскольку транзакции проводят в рамках резервов центрального банка.

Что такое Фонд национального благосостояния Фонд национального благосостояния хранит сбережения от российских нефтяных доходов выше предельной цены. Эти средства используют для компенсации недостатков, когда рынок опускается ниже этого уровня. Вместе с неликвидными активами его стоимость составляет 185,9 миллиарда долларов.

Россия отказывается от доллара / Скриншот Bloomberg

О плане вывода доллара с нефтяного фонда стало известно во время экономического форума в Санкт-Петербурге. Во время своего выступления на мероприятии Путин заявил, что Россия не хочет полностью отказываться от доллара, добавив, что санкции заставили Москву искать альтернативные способы оплаты. Интересно, что это объявление прозвучало накануне первой встречи Путина и президента США Джозефа Байдена. Лидеры встретятся 16 июня в Швейцарии. Эту встречу называют ключевым испытанием российско-американских отношений.

Это могло быть обусловлено желанием достичь PR-эффекта непосредственно перед предстоящим саммитом Байдена – Путина. Однако, это может также быть переходным шагом к реальной реструктуризации валютных резервов, которая, если это произойдет, должна быть осуществлена на рынке,

– заявил Иван Чакаров, экономист Citigroup Inc.