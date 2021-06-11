Протягом травня Російська Федерація продала 5 мільярдів доларів США зі свого нафтового фонду. Таким чином, РФ прагне зменшити залежність від долара та знизити вразливість до західних санкцій. Цю візію підтримує лідер Росії Володимир Путін.

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Росія відмовляється від долара

Міністерство фінансів Росії повідомило, що Фонд національного добробуту конвертував 4 мільярди доларів в юані та 1 мільярд в євро. Проте, відомство не планує на цьому зупинятися. У Мінфіні заявили, що вони прагнуть усунути всі ризики пов'язані з національною валютою США. Тож, у планах міністерства скоротити ще 35 мільярдів доларів. Влив на російський ринок буде обмеженим, оскільки транзакції проводять в рамках резервів центрального банку.

Що таке Фонд національного добробуту Фонд національного добробуту зберігає заощадження від російських нафтових доходів вище граничної ціни. Ці кошти використовують для компенсації недоліків, коли ринок опускається нижче цього рівня. Разом з неліквідними активами його вартість становить 185,9 мільярда доларів.

Росія відмовляється від долара / Скриншот Bloomberg

Про план виведення долара з нафтового фонду стало відомо під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі. Під час свого виступу на заході Путін заявив, що Росія не хоче повністю відмовлятися від долара, додавши, що санкції змусили Москву шукати альтернативні способи оплати. Цікаво, що це оголошення прозвучало напередодні першої зустрічі Путіна та президента США Джозефа Байдена. Лідери зустрінуться 16 червня у Швейцарії. Цю зустріч називають ключовим випробуванням російсько-американських відносин.

Це могло бути зумовлено бажанням досягти PR-ефекту безпосередньо перед майбутнім самітом Байдена – Путіна. Однак, це може також бути перехідним кроком до реальної реструктуризації валютних резервів, яка, якщо це станеться, повинна бути здійснена на ринку,

– заявив Іван Чакаров, економіст Citigroup Inc.

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