Россия продает свою нефть более чем на 30% дешевле марки Brent: чего ждать дальше

Евросоюз наконец-то проголосовал за новый пакет санкций против России, включающий частичное эмбарго на нефть государства-агрессора. В то же время, интересная ситуация сложилась и со стоимостью российской нефти.

Россия продает свою нефть с скидкой по сравнению с мировым эталоном. Кроме того, этот показатель может еще больше возрасти, поскольку Европа усиливает санкционное давление на Москву из-за военного вторжения в Украину.

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Россия продает свою нефть со значительной скидкой

В российском Минфине сообщили, что с середины апреля по середину мая нефть марки Urals продавали по цене на уровне 73,24 доллара за баррель. Это примерно на 32% ниже стоимости фьючерсов на сырую нефть марки Brent за аналогичный период.

Нефть Urals всегда стоит меньше чем Brent, однако на этот раз разница в цене больше обычного. Кроме того, цены на чёрное золото этих марок демонстрируют противоположную динамику.

По данным Минфина, стоимость на Urals с середины февраля по середину марта 2022 года упала на 23%. В то время как цена нефти марки Brent за этот же период выросла примерно на 3% и продолжает демонстрировать положительную динамику. На момент создания этого материала стоимость нефти Brent колеблется на уровне 122,84 доллара за баррель, согласно Bloomberg.

Чего ждать дальше

Интересно, что российскую нефть могут продавать с еще большей скидкой, чем Brent. Евросоюз уже согласовал частичный запрет российской нефти до конца 2022 года, присоединившись к мировым державам в осуждении Кремля за полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, последний пакет санкций ЕС также включает запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, грозящую перекрыть потоки через морские каналы, поскольку официальная Москва все чаще обращается в Азию, чтобы отгружать сырье, от которого отказывается Запад.

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