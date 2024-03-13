Россия нашла новый рынок сбыта для нефти: что об этом известно

Россия продолжает делать все, чтобы продавать больше нефти. Для этого Москва объединила свои усилия с еще одним режимом, который годами живет под санкциями.

Речь идет о Венесуэле. В 2024 году США приняли решение о смягчении своей санкционной политики в отношении нефтяного сектора страны из Латинской Америки. Санкционные ограничения против Венесуэлы ввели в 2019 году.

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Венесуэла активно покупает российскую нефть

Сейчас Венесуэла пытается максимально увеличить собственный экспорт нефти, который пересек отметку в 650 тысяч баррелей. Одна из причин – это риска снова попасть под санкции. В результате страна приобрела нефти из России для собственной переработки.

В феврале 2024 года объемы экспорта нефти из Венесуэлы достиг 660 тысяч баррелей в день. Это максимальный уровень за 4 года. Ориентировочно треть этого объема приобрели США. Стоит добавить, что официальный Вашингтон согласовал смягчение санкций в октябре 2023 года сроком на 6 месяцев, когда цены на нефть взлетели до 100 долларов за баррель.

Сообщают, что танкер Ligera с 1,8 миллиона баррелей российской нефти готовится к отгрузке сырья в Венесуэлу. Речь идет о сорте российской нефти Urals. Судно сейчас находится возле местного порта Хосе.

Российская нефть на танкер Ligera попала благодаря STS-перевалки (ship-to-ship, борт в борт) с судов Nautilus и Julia A, которые вышли из портов Новороссийска и Усть-Луги. Это сырье принадлежало Роснефти и Сургутнефтегазу соответственно. Добавляют, что поставки нефти из России в Венесуэлу – это исключительный случай.

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