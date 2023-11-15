24 Канал расспросил украинских экономистов об нефтяных санкциях против России. Ситуацию прояснили Олег Гетман и Борис Кушнирук. Больше об этом читайте дальше в эксклюзивном материале.

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Какие факторы играют в пользу России на рынке нефти

Олег Гетман подчеркнул, что Россия не всю нефть продает вне цены, которая выше предельного предела от G7, но эта доля достаточно значительна. Это стало возможным, когда обычная нефть, в частности марка Brent, начала безумно расти и пересекла отметку в 90 долларов за баррель.

По его словам, таким образом, стимулы обойти этот потолок, который установили на уровне 60 долларов, стали невероятными. И они начали пробивать ценовой потолок из-за применения своего теневого флота, танкеров со страховками не стран Запада, а из Индии, Китая и России. Итак, цена начала колебаться на уровне 65 – 70 долларов за баррель. Но когда марка нефти Brent снова торгуется по цене в 80 – 83 доллара за баррель, то и стоимость абсолютного большинства продаж в России вернулась к ценовому потолку.

Буквально вчера российская нефть вновь вернулась в ценовой диапазон в 59 – 60 долларов за баррель. Поэтому сейчас стимулы для устранения незначительны. Разрыв составляет всего 20 долларов. Поэтому постепенно все возвращается к такой ситуации, которая должна быть,

– заявил экономист.

Экономист Борис Кушнирук подчеркнул, что прежде всего нужно понимать, что Россия сумела найти пробелы в санкционной политике, поэтому имеет возможность продавать свою нефть дороже. С другой стороны, когда цена на нефть низкая, то тогда и само собой разумеется, что российское сырье стоит меньше, чем 60 долларов. Однако с ростом цены, сохранение граничного потолка провоцирует существенный разрыв между ценой на рынке и определенными 60 долларами.

Соответственно, появляется гораздо больше поводов и выгод для того, чтобы обходить санкции. Маржа велика, выгода от разницы. Поэтому эту нефть готовы покупать многие компании, участвуя в обходе санкций, введенных Западом,

– объяснил Кушнирук.

Обход нефтяных санкций

Борис Кушнирук подметил, что система санкции, в общем-то, должна была действовать определенным образом, чтобы помешать реализации российской нефти выше ценового потолка. Речь идет о западных страховых компаниях, которые контролируют львиную часть этого рынка и не имели права страховать суда, причастные к транспортировке российской нефти с ценой выше 60 долларов за баррель. Россия же придумала схему для обхода предела.

Важно! Дело в том, что те или иные компании формально платят за нефть менее 60 долларов, но при этом резко растет стоимость ее транспортировки. Кроме того, суда, перевозящие эту нефть, фактически контролируются через систему офшоров непосредственно Россией. Таким образом, благодаря завышенной цене транспортировки, нефть продают дороже.

Также следует учитывать, что россияне закупили большое количество старых танкеров, фактически ставших их теневым флотом. Более того, эти суда отключают транспортеры, то есть не показывают, где они находятся, во время своих маршрутов. Это позволяет другим судам перегрузить сырье в море и заходить в порты якобы без российской нефти. Еще можно упомянуть о смешивании нефти из России с сырьем от третьих стран или поставщиков.

В то же время, Олег Гетман заявил, что в новом санкционном пакете ЕС, к которому присоединятся страны G7, предусмотрено именно отслеживание танкеров, перевозящих нефть выше ценового потолка, и наложение дополнительных санкций на владельцев этих судов.

Также мы предлагаем (14 ведущих аналитических центров Украины – ред.) идею, что суднам застрахованным не на Западе, а в странах, приближенных к России, невозможно будет пройти западные проливы и заходить в территориальные воды стран ЕС,

– добавил Олег Гетман.

Пересмотр ценового потолка

Олег Гетман считает, что пока невозможно пересмотреть ценовой потолок для российской нефти. По его словам, когда есть значительные стимулы и разница между нефтью Brent и Urals составляет около 20 долларов, как сейчас, это максимальный предел, чтобы удерживать этот потолок, который и так подтекает.

Поэтому в первую очередь нужно зацементировать потолок, ввести вышеуказанные меры, чтобы этот механизм четко работал. Потом дождаться, когда разрыв в цене между марками нефти Brent и Urals будет не столь велик, как сейчас, а снизится хотя бы до 10 долларов. И только после этого, по условиям выполнения необходимых шагов, можно будет менять ценовой потолок,

– объяснил Гетман.

Борис Кушнирук считает, что более актуальным будет вопрос не о пересмотре ценового потолка, а создании дополнительных ограничений, которые не позволят обходить санкции. По мнению экономиста, нет никакого смысла менять потолок, если вы его не контролируете.

К тому же он отмечает, что чем больше разрыв между рыночной стоимостью и ценовым потолком, тем больше маржа, которая очень побуждает заработать на схемах, связанных с российской нефтью. По словам эксперта, ценовой потолок сейчас бессмысленно менять, сначала нужно предпринимать шаги, которые бы не позволяли обходить этот механизм.