Россия приказала своим компаниям снизить добычу нефти: какая главная цель

Россия готовится к воплощению совместного плана с ОПЕК+. Российское правительство уже дало важное распоряжение нефтяным компаниям.

Российские власти приказали компаниям уменьшить объемы добычи нефти, установив конкретные цели для каждой из них.

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Россия снова будет сокращать объемы добычи нефти

Сообщают, что уменьшение объемов добычи сырья приведет к сезонному пику технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах. Также стоит учитывать, что большинство из этих заводов были вынуждены сократить свое производство топлива из-за сбоев и атак.

Всего во втором квартале 2024 года Россия будет добывать 9 миллионов баррелей в сутки. Согласно расчетам Reuters, объемы добычи в апреле, мае и июне уменьшатся примерно на 3,6%, 4,1% и 4,9% соответственно, если сравнивать с данными за март.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,77 доллара за баррель (+0,02%)

Контракты WTI торгуются по цене 82,01 доллара за баррель (+ 0,07%).

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