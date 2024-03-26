Россия приказала своим компаниям снизить добычу нефти: какая главная цель
Источник:Reuters
Россия готовится к воплощению совместного плана с ОПЕК+. Российское правительство уже дало важное распоряжение нефтяным компаниям.
Российские власти приказали компаниям уменьшить объемы добычи нефти, установив конкретные цели для каждой из них.
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Россия снова будет сокращать объемы добычи нефти
Сообщают, что уменьшение объемов добычи сырья приведет к сезонному пику технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах. Также стоит учитывать, что большинство из этих заводов были вынуждены сократить свое производство топлива из-за сбоев и атак.
Всего во втором квартале 2024 года Россия будет добывать 9 миллионов баррелей в сутки. Согласно расчетам Reuters, объемы добычи в апреле, мае и июне уменьшатся примерно на 3,6%, 4,1% и 4,9% соответственно, если сравнивать с данными за март.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,77 доллара за баррель (+0,02%)
- Контракты WTI торгуются по цене 82,01 доллара за баррель (+ 0,07%).
Больше новостей о рынке нефти:
- Напомним, что старший научный сотрудник Киевской школы экономики Джейкоб Нелл заявил, что в текущей ситуации сектор нефти играет очень важную роль. По его словам, Владимира Путина, который готов вести войну на истощение, может остановить только падение доходов от экспорта нефти.
- Все нефтеперерабатывающие заводы в Индии окончательно отказались от российской нефти, которую транспортируют танкеры ПАО "Совкомфлот". Этому поспособствовали санкции США. Компании будут максимально тщательно проверять информацию о судах, которые использовали для экспорта.