Россия готовит новые схемы, чтобы избежать дефолта: что следует знать

Россияне пытаются создать новый механизм, посредством которого страна сможет обойти последние американские санкции и избежать потенциального дефолта. Дело в том, что в России начался новый льготный период для выплаты по облигациям.

По словам главы российского Минфина Антона Силуанова, их идея состоит в том, чтобы иностранные инвесторы имели возможность открывать счета в российских банках как в рублях, так и в твердой валюте.

Обратите внимание Поднебесная не может победить пандемию: стоит ли инвестировать в китайские компании

Новые схемы России из-за угрозы дефолта

Чиновник из государства-агрессора добавил, что в отличие от предыдущей платежной системы, инвесторы смогут получить доступ к средствам без ограничений. Иностранные инвесторы до сих пор не получили выплаты по облигациям в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов на вечер пятницы (27 мая). Это фактически запуская 30-дневный льготный период.

Жесткая валюта Это любая глобальная валюта, служащая надежным и стабильным хранилищем стоимости. Этот термин часто используется в макроэкономике. Жесткой валютой также называют денежную единицу, которую воспринимают как надежное хранилище .

На прошлой неделе проведение выплат для государства-агрессора усложнило решение Минфина США, согласно которому американским банкам и физическим лицам запрещено принимать платежи по облигациям от правительства России. Соответственно россияне потеряли важную лазейку в санкциях.

Силуанов добавил, что следующие выплаты, которые оценивают примерно в размере 400 миллионов долларов, и сроки их выполнения в июне будут производиться "за пределами западной финансовой инфраструктуры". Соответствующее заявление он сделал для китайской телекомпании CGTN.

Глава российского Минфина "объяснил", что они предлагают инвесторам использовать обратную модель той системы, по которой некоторые страны Европы сейчас платят за газ из государства-агрессора.

Так это работает с расчетами за газ: получаем валюту, затем ее конвертируем в рубли. Механизм расчетов по еврооблигациям будет работать так же, но в противоположном направлении,

– рассказал министр из государства-агрессора.

План еще обсуждается в правительстве, после чего он будет представлен инвесторам и будет готов к следующим купонам 23 – 24 июня. Соответственно, в случае нереализации этого плана России будет угрожать дефолт. В то же время, портфельный менеджер Aricapital в Москве считает, что эта идея Минфина России вряд ли сработает, поскольку для большинства инвесторов процедура открытия счетов в их банках может оказаться слишком сложной.

Вероятнее всего, с этим смогут справиться мощные институциональные инвесторы. Однако тогда есть вероятность, что перед ними стоит проблема с двумя категориями рисков. Речь идет о вреде репутации и нарушении санкций, введенных против России государствами Запада, из-за работы с такими контрагентами.

Актуально – Фурса о дефолте в России: смотреть видео