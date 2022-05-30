За словами очільника російського Мінфіну Антона Сілуанова, їхня ідея полягає у тому, щоб іноземні інвестори мали можливість відкривати рахунки у російських банках як у рублях, так і твердій валюті.

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Урядовець з держави-агресорки додав, що на відміну від попередньої платіжної системи, інвестори зможуть отримати доступ до коштів без обмежень. Іноземні інвестори досі не отримали виплати за облігаціями у євро та доларах на суму близько 100 мільйонів доларів станом на вечір п’ятниці (27 травня). Це фактично запускаючи 30-денний пільговий період.

Тверда валюта Це будь-яка глобальна валюта, яка слугує надійним і стабільним сховищем вартості. Цей термін часто використовують у макроекономіці. Твердою валютою також називають грошову одиницю, яку сприймають як надійне сховище .

Минулого тижня проведення виплат для держави-агресорки ускладнило рішення Мінфіну США, відповідно до якого американським банкам та фізичним особам заборонено приймати платежі за облігаціями від уряду Росії. Від так росіяни втратили важливу лазівку в санкціях.

Сілуанов додав, що наступні виплати, які оцінюють приблизно у розмірі 400 мільйонів доларів та терміни їхнього виконання в червні відбуватимуться "за межами західної фінансової інфраструктури". Відповідну заяву він зробив для китайської державної телекомпанії CGTN.

Глава російського Мінфіну "пояснив", що вони пропонують інвесторам використати зворотну модель тої системи, за якою деякі країни Європи зараз платять за газ з держави-агресорки.

Так це працює з розрахунками за газ: отримуємо валюту, потім її конвертують у рублі. Механізм розрахунків за єврооблігаціями працюватиме так само, але в протилежному напрямку,

– розповів міністр з держави-агресорки.

План ще обговорюється в уряді, після чого він буде представлений інвесторам і буде готовий до наступних купонів 23 – 24 червня. Відповідно у разі нереалізації цього плану Росія буде загрожувати дефолт. Водночас портфельний менеджер Aricapital у Москві вважає, що ця ідея Мінфіну Росії навряд чи спрацює, оскільки для більшості інвесторів процедура відкриття рахунків у їхніх банках може виявитися надто складною.

Найбільш ймовірно, з цим зможуть впоратися потужні інституційні інвестори. Проте тоді є ймовірність, що перед ними постане проблема з двома категоріями ризиків. Йдеться про шкоду для репутації та порушення санкцій, які запровадили проти Росії держави Заходу, через роботу з такими контрагентами.

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